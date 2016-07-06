ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Шон Братчес выделил четыре главных направления работы для совершенствования Ф1 Новый коммерческий директор Больших Призов Шон Братчес выделил четыре главных направления работы, которые позволят Liberty Media усовершенствовать Ф1. Новый коммерческий директор Ф1 Шон Братчес — кто он такой? «Я выделил основные четыре направления работы, – цитирует F1i.com экс-управленца американского спортивного канала ESPN. – Во-первых, это брэнд. Брэнд является точкой отсчета любой компании, любого вида спорта. Мы будем работать над тем, чтобы лучше понять наш брэнд. Мы будем его оттачивать и поднимать наверх. Это главная задача. Это позволит нам выйти на новые рынки. Второе направление – цифровое пространство. Здесь мы можем поднять на новый уровень имидж собственных цифровых продуктов и привлечь болельщиков различными способами, а способствовать этому должны спонсоры. В-третьих, мы хотим создать более демократичный подход в работе с партнерами – командами, спонсорами, промоутерами. И последнее направление – улучшить гоночную составляющую, что даст возможность привлечь болельщиков как на трибунах, так и у телевизионных экранов. Я считаю, что серьезная возможность улучшить спорт существует именно в коммерческой плоскости, работа в которой и входит в мои обязанности». Когда у Шона спросили, насколько плохо спортом управляли в последнее время, он ответил: «У меня есть своя точка зрения на этот счет, однако я не буду делиться ей с вами. Мы хотим превратить платформу, ориентированную на сделки, в долгосрочный проект, который основан на определенной бизнес-стратегии, осуществляемой поэтапно. У нас появились фантастические возможности с приобретением такого глобального брэнда».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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