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Буеристы Владивостока открыли сезон при экстремальных погодных условиях

Буеристы Владивостока открыли сезон при экстремальных погодных условиях
21 января на льду Амурского залива состоялось открытие сезона соревнований по буерному спорту яхт-клубом «Семь футов». Впервые за два десятка лет оно проводилось при организационном и непосредственном участии Тихоокеанского флота на Открытый Кубок командующего ТОФ, служащие флота состязались в отдельном зачете.



- Выносливости в этот день потребовалось немало. Погода выдалась самая что ни на есть «крещенская» - мороз минус 16, усиленный обжигающим северным ветром до 10 метров в секунду, плюс скорость самого буера. Да и конкурентов на дистанции в этом году заметно прибавилось. Если в прошлые годы выходило 5-6 буеров класса DN и столько же «Оптимистов ледовых», то в нынешнем общая сумма лодок составила 17 единиц, - рассказал главный судья соревнований, капитан второго ранга в отставке, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Валерий Заковоротный.



Ледовая обстановка в районе железнодорожной станции «Чайка», где проходили буерные состязания, была сложной, мешали трещины и торосы, но спортсмены находили в себе силы преодолевать эти препятствия, порой, с досадными промахами. Но даже юные буеристы, в том числе и девушки, среди которых была серебряный призер Чемпионата мира прошлого года Полина Артюх, стойко принимали удары стихии.



Всего провели три гонки, дистанция каждой составила 1,5 морских миль. И даже усиление ветра не сказалось на общем настрое гонщиков. Основная борьба среди взрослых развернулась между пятью лидерами, которые могли выиграть, но уверенно прошел дистанцию только один из них – Антон Диденко, у него три первых прихода. Второе место занял Сергей Шилакин, а третье – Денис Шилакин.



Не менее уверенно проходили дистанцию ребята. Призовые места среди них распределились между Полиной Артюх, Никитой Истратовым и Марком Лисовицким.

Напомним, «семифутовцы» начали подготовку к соревнованиям еще два месяца назад на озере Ханка, это единственный водоем в Приморье, который замерзает к концу ноября. Тренировались и молодые, и опытные буеристы. Впереди у юных спортсменов Первенство мира Европы в Польше, поэтому соревнования в минувшую субботу для них стали еще одной серьезной тренировкой на выносливость.



Пресс-служба яхт-клуба «Семь футов»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 06:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
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