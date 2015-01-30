SsangYong планирует вывести на российский рынок новый флагманский кроссовер - автоновости
SsangYong планирует вывести на российский рынок новый флагманский кроссовер
Автор фото: фликр.ком
Южнокорейская компания SsangYong планирует пополнить свою российскую линейку неким новым представителем SUV-сегмента.
О появлении в нашей стране новой модели официальные представитель компании рассказали журналистам сегодня в рамках презентации кроссоверов Tivoli и Tivoli XLV для российского рынка. К сожалению ни название, ни ориентировочных сроков его выхода названо не было.
Предполагается, что таинственным автомобилем является среднеразмерный кроссовер, прародителем которого станет концептуальный LIV-2, выставленный на стенде компании в рамках прошлогоднего Международного автосалона в Париже. Его серийная версия пока еще находится на стадии разработки и никаких официальных заявлений относительно даты его выхода в свет компания не делала. Однако многие эксперты полагают, что дебют новинки пройдет на грядущем Женевском автосалоне в марте этого года.
Новый кроссовер будет позиционироваться на рынке в качестве флагманской модели. По предварительной информации, в моторную гамму кроссовера войдут, как минимум, два двигателя – турбированный 2,0-литровый бензиновый мотор и 2,2-литровый силовой агрегат на тяжелом топливе.
В списке дополнительного оборудования будет значиться современный информационно-развлекательный комплекс с поддержкой интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay и возможностью «раздавать» Wi-Fi, а также целый спектр электронных ассистентов и систем безопасности – система адаптивного освещения, экстренного торможения, контроля полосы движения, слежения за «мертвыми» зонами и т.д..
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