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SsangYong планирует вывести на российский рынок новый флагманский кроссовер - автоновости

SsangYong планирует вывести на российский рынок новый флагманский кроссовер - автоновостиSsangYong планирует вывести на российский рынок новый флагманский кроссовер

Автор фото: фликр.ком

Южнокорейская компания SsangYong планирует пополнить свою российскую линейку неким новым представителем SUV-сегмента.

О появлении в нашей стране новой модели официальные представитель компании рассказали журналистам сегодня в рамках презентации кроссоверов Tivoli и Tivoli XLV для российского рынка. К сожалению ни название, ни ориентировочных сроков его выхода названо не было.

Предполагается, что таинственным автомобилем является среднеразмерный кроссовер, прародителем которого станет концептуальный LIV-2, выставленный на стенде компании в рамках прошлогоднего Международного автосалона в Париже. Его серийная версия пока еще находится на стадии разработки и никаких официальных заявлений относительно даты его выхода в свет компания не делала. Однако многие эксперты полагают, что дебют новинки пройдет на грядущем Женевском автосалоне в марте этого года.

Новый кроссовер будет позиционироваться на рынке в качестве флагманской модели. По предварительной информации, в моторную гамму кроссовера войдут, как минимум, два двигателя – турбированный 2,0-литровый бензиновый мотор и 2,2-литровый силовой агрегат на тяжелом топливе.

В списке дополнительного оборудования будет значиться современный информационно-развлекательный комплекс с поддержкой интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay и возможностью «раздавать» Wi-Fi, а также целый спектр электронных ассистентов и систем безопасности – система адаптивного освещения, экстренного торможения, контроля полосы движения, слежения за «мертвыми» зонами и т.д..


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:50      |      Категория:  Автоновости
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