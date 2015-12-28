Тото Вольф объяснил, почему команды не спешат покупать акции Ф1
Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф рассказал, почему команды Ф1 не проявляют особого внимания к акциям Больших Призов, которые им предлагает покупать Liberty Media.Команды Ф1 отклонили предложение Liberty Media купить акции Ф1«Всем была представлена такая возможность, однако ни одна команда не пошла на это, – цитирует Вольфа F1i.com. – Пока что нам не объяснили, каким образом согласованы условия, учитывающие интересы бывших владельцев акций, а именно CVC.Также мы не понимаем, как это скажется на долгосрочном интересе команд, играющих ключевую роль в состоятельности спорта.Однако теперь нам нужно работать с Liberty Media. Эта компания осознает, что команды наравне с гонщиками являются главной частью шоу. В то же время мы должны быть осведомлены и о развлекательном аспекте, в котором мы соревнуемся со всеми, кто выставляет видео на YouTube».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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