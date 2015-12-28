ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тото Вольф объяснил, почему команды не спешат покупать акции Ф1 Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф рассказал, почему команды Ф1 не проявляют особого внимания к акциям Больших Призов, которые им предлагает покупать Liberty Media. Команды Ф1 отклонили предложение Liberty Media купить акции Ф1 «Всем была представлена такая возможность, однако ни одна команда не пошла на это, – цитирует Вольфа F1i.com. – Пока что нам не объяснили, каким образом согласованы условия, учитывающие интересы бывших владельцев акций, а именно CVC. Также мы не понимаем, как это скажется на долгосрочном интересе команд, играющих ключевую роль в состоятельности спорта. Однако теперь нам нужно работать с Liberty Media. Эта компания осознает, что команды наравне с гонщиками являются главной частью шоу. В то же время мы должны быть осведомлены и о развлекательном аспекте, в котором мы соревнуемся со всеми, кто выставляет видео на YouTube».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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