Чемпионат и Первенство Приморья по кикбоксингу в разделе К-1 прошли во Владивостоке
На краевой турнир по кикбоксингу приехали спортсмены со всего Приморья. Более 60 участников сразились за главные награды в самом жестком разделе – К-1.
В ринге – противостояние спортсменов двух ведущих школ кикбоксинга. Владивостокский спортсмен Никита Полещук против уссурийца Дмитрия Кима. Бескомпромиссная схватка равных соперников. Но ничьих здесь не бывает – победу одержал Полещук.
Никита Полещук, участник соревнований, серебряный призер первенства мира (г. Владивосток): «В этом поединке мне удалось нанести больше ударов ногами. Благодаря сопернику получил опыт в этом бою, потому что соперник меня старше».
Зрелищный и динамичный вид спорта привлекает спортсменов и нравится зрителям. Соперники в ринге постоянно в движении – проводят комбинации, связки.
Артем Янчев, директор федерации кикбоксинга Приморского края: «К-1 в кикбоксинге считается самый жесткий, так как разрешены удары с колена как по ногам, так и в корпус и голову, удары с разворота – бэкфист, очень амплитудный и жесткий удар».
Кирилл Второв, участник соревнований (г. Уссурийск): «В этом разделе К-1 я попробовал в первый раз себя и мне очень понравилось, соперник был хороший, как и я был новичок, но он из тайского бокса, ему вся эта техника уже знакома, но я победил, постарался».
Все участники прошли отборочное сито в городских и районных турнирах. Здесь выступают сильнейшие. Для 15-летней Дарьи Хохловой из Находки – эти соревнования очередная ступень в спортивной карьере. Ее главная цель – набраться опыта и мастерства и выступать в профессиональных турнирах. А пока нужно научиться побороть чувство страха перед боем.
Дарья Хохлова, участница соревнований (г. Находка): «Характер у меня такой – идти до конца, добиваться своей цели, это не такой командный вид спорта. Сам за себя отвечаешь за свои действия в ринге».
Из числа победителей и призеров сформируют сборную Приморского края, которая через две недели будет защищать честь региона на дальневосточных соревнованиях в Якутии.
Елена Ритус, Вести. Приморье
Победители Чемпионата и Первенства Приморского края по К-1.
Юноши 2001-2002 гг.р.
до 45 кг Даниил Стяжкин (Находка);
до 51 кг Роман Тимерханов (Владивосток);
до 54 кг Никита Ивашкин (Владивосток);
до 57 кг Кирилл Второв (Уссурийск);
до 60 кг Денис Иванов (Находка);
до 63,5 кг Даниил Жеребцов (Владивосток).
Девушки 2001-2002 гг.р.
до 52 кг Дарья Хохлова (Находка).
Юниоры 1999-2000 гг.р.
до 51 кг Кирилл Кучеренко (Уссурийск);
до 54 кг Данила Бородин (Владивосток);
до 57 кг Никита Полещук (Владивосток);
до 63,5 кг Илья Радько (Владивосток);
до 67 кг Станислав Петров (Уссурийск);
до 81 кг Максат Ситников (Уссурийск).
Взрослые 1998 г.р. и старше
до 60 кг Михаил Ковырин (Уссурийск);
до 67 кг Максим Черненко (Владивосток);
до 71 кг Женишбек Рахманжан (Владивосток);
до 86 кг Андрей Черных (Владивосток).
За лучшую технику ведения боя награждены специальными призами:
среди юношей - Ивашкин Никита;
среди юниоров - Бородин Данила;
среди взрослых - Ковылин Михаил.
За волю к победе:
юноши - Фитцов Остап;
юниоры - Исламов Денис;
взрослые - Умнов Александр.
Самый красивый бой:
юноши - Логиновских Роман и Жеребцов Данил;
юниоры - Титов Александр и Полещук Никита;
взрослые - Джафаров Аршад и Черных Андрей.
Тренеру за подготовку чемпиона - Бородий Юрий Иванович.
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