Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Mercedes-Benz готовится вывести на российский рынок новый E-Class All-Terrain - автоновости

Mercedes-Benz готовится вывести на российский рынок новый E-Class All-Terrain - автоновостиMercedes-Benz готовится вывести на российский рынок новый E-Class All-Terrain

Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкая компания Mercedes-Benz планирует вывести на российский рынок свою парижскую новинку - вседорожный универсал E-Class All-Terrain.

Немецкий автопроизводитель полным ходом готовится к выходу на российский рынок нового полноприводного универсала All-Terrain. На русскоязычной версии официального сайта компании уже появилась эта модель, однако никакой информации, ни о стоимости, ни о комплектациях автомобиля пока нет – немцы обошлись только описанием основных особенностей новинки. Впрочем, кое-что известно уже сейчас.

Многие иностранные автомобили добираются до российского рынка с урезанной моторной гаммой, однако в случае Mercedes-Benz E-Class All-Terrain этого точно не произойдет. Дело в том, что на данный момент под капотом автомобиля может быть установлен только один силовой агрегат – двухлитровый «дизель» с отдачей 194 л.с. (400 Нм), который поставляется с единственной доступной КПП – девятиступенчатой автоматической 9G-Tronic. Как утверждают в компании, 194-сильный «дизель» способен разогнать вседорожник до первой «сотни» всего за 8 секунд, при максимальной скорости в 232 км/ч. Ожидается, что в будущем в моторной гамме универсала появится трехлитровый двигатель на тяжелом топливе, но пока этого не случилось.

Одной и главных отличительных особенностей автомобиля является фирменная пневматическая система Air Body Control, которая позволяет ему передвигаться по пересеченной местности без особых усилий. Система способна изменять уровень клиренса автомобиля со стандартных 121 мм до 156 мм. Однако в режиме с максимальным дорожным просветом автомобиль может двигаться только на скоростях до 35 км/ч.

Предполагается, что новинка выйдет на российский рынок в марте текущего года. В нашей стране E-Class All-Terrain будет конкурировать с такими моделями, как шведский Volvo V90 Cross Country и немецким Audi A6 Allroad Quattro.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:51      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Автомобиль и наша русская зима. Зимние шины в СПб
3-12-2013, 14:10, Автоновости
Российские погодные условия зимой полны всяких неожиданностей и неприятностей. Особенно неблагоприятные условия в отношении эксплуатации автомобиля. Поэтому многие из автолюбителей отказываются от...
Подробнее
Концерн General Motors планирует активнее продвигать бренд Chevrolet в Китае
6-11-2013, 08:40, Автоновости
Представители пресс-службы концерна General Motors заявили о намерении активного продвижения автомобилей марки Chevrolet на самом крупном рынке в мире – авторынке Китая. Для сохранения лидирующих...
Подробнее
Рассекречена внешность хэтчбека MINI Cooper новой генерации
19-11-2013, 18:20, Автоновости
В преддверии официальной премьеры хэтчбека MINI Cooper нового поколения британский автопроизводитель опубликовал первые официальные снимки новинки. Как и предполагалось, новый MINI сохранил...
Подробнее
Тем, кто сдавал экзамен в ГИБДД на автомобиле с «автоматом» разрешат переучиваться - автоновости
21-08-2014, 11:07, Автоновости
Министерство образования и науки предусмотрела механизм обучения управлению автомобилем с механической коробкой передач для тех, кто умеет ездить только с «автоматом»....
Подробнее
Lifan назвал стоимость обновленного кроссовера X60 для российского рынка - автоновости
6-12-2016, 00:44, Автоновости
Начальная стоимость рестайлинговой версии китайского кроссовера составит 759 900 рублей....
Подробнее
Владельцы новой версии Kia Soul забудут путь на АЗС
18-02-2014, 15:12, Автоновости
Продуктовая линейка южнокорейского автопроизводителя пополнилась электрической модификацией модели Soul, ориентированной в первую очередь на автолюбителей, проявляющих заботу о чистоте окружающей...
Подробнее
Показатель импорта легковых автомобилей в РФ снизился на 19,7% - автоновости
13-11-2014, 07:47, Автоновости
Объем поставок легковых автомобилей в Россию из-за рубежа упал за девять месяцев почти на 20%....
Подробнее
Daimler повышает стоимость своих автомобилей для российского рынка - автоновости
7-10-2014, 02:55, Автоновости
В связи с ослаблением курса рубля, немецкий автомобилестроительный концерн Daimler увеличил стоимость своей продукции на российском рынке....
Подробнее
Brilliance привезет в Россию доступный седан с внешностью BMW - автоновости
13-08-2014, 18:09, Автоновости
На российский рынок до конца года выйдет китайский седан Brilliance H530, внешне напоминающий премиальные автомобили немецкой марки BMW....
Подробнее
Через 9 лет в Хельсинки могут запретить использование личного транспорта - автоновости
8-07-2016, 08:04, Автоновости
Вместо личных автомобилей горожанам хотят предложить доступный сервис по вызову любого вида общественного транспорта....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU