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Общественность Ф1 отдает должное Берни Экклстоуну

В соцсетях нынешние пилоты и экс-гонщики Ф1 благодарят Берни Экклстоуна за огромный вклад в развитие спорта.

Williams, Force India и Renault поблагодарили Берни Экклстоуна

Вчера стало известно, что Берни не будет входить в руководящие структуры Больших Призов после того, как Liberty Media выкупила 100% коммерческих прав Ф1.

Зак Браун: Экклстоун сделал огромный вклад в развитие Ф1

Найджел Мэнселл: «Желаю Берни отличного выхода на пенсию. Он проделал невероятную работу для Ф1. Спасибо тебе, Берни, за захватывающую карьеру, которую мы все провели в Ф1. Было весело».

Фелипе Масса: «Спасибо, Берни, и добро пожаловать, Liberty Media. Надеюсь, Ф1 будет становиться все лучше и лучше».

Ромен Грожан: «Спасибо, Берни, и добро пожаловать, Liberty Media. Начинается новая эра!»

Мартин Брандл: «С одной стороны, мне грустно, что Берни уходит, с другой - я воодушевлен, что мы приняли необходимые меры для выбора нового направления в Ф1».

Алекс Вурц: «Берни ушел… вау. Кто теперь будет веселить нас холодным и черным британским юмором?»

Пол ди Реста: «Это будет новая Ф1. Отдаю должное Берни за то, что именно он передает [Liberty Media]».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 00:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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