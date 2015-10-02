Общественность Ф1 отдает должное Берни Экклстоуну

В соцсетях нынешние пилоты и экс-гонщики Ф1 благодарят Берни Экклстоуна за огромный вклад в развитие спорта.Williams, Force India и Renault поблагодарили Берни ЭкклстоунаВчера стало известно, что Берни не будет входить в руководящие структуры Больших Призов после того, как Liberty Media выкупила 100% коммерческих прав Ф1.Зак Браун: Экклстоун сделал огромный вклад в развитие Ф1Найджел Мэнселл: «Желаю Берни отличного выхода на пенсию. Он проделал невероятную работу для Ф1. Спасибо тебе, Берни, за захватывающую карьеру, которую мы все провели в Ф1. Было весело».Фелипе Масса: «Спасибо, Берни, и добро пожаловать, Liberty Media. Надеюсь, Ф1 будет становиться все лучше и лучше».Ромен Грожан: «Спасибо, Берни, и добро пожаловать, Liberty Media. Начинается новая эра!»Мартин Брандл: «С одной стороны, мне грустно, что Берни уходит, с другой - я воодушевлен, что мы приняли необходимые меры для выбора нового направления в Ф1».Алекс Вурц: «Берни ушел… вау. Кто теперь будет веселить нас холодным и черным британским юмором?»Пол ди Реста: «Это будет новая Ф1. Отдаю должное Берни за то, что именно он передает [Liberty Media]».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
16 мая на стадионе «Динамо» в заключительном домашнем матче сезона 2014-2015 встретятся владивостокский «Луч-Энергия», занимающий 8-ую строку турнирной таблицы, и один из лидеров - самарские «Крылья...
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