ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Общественность Ф1 отдает должное Берни Экклстоуну В соцсетях нынешние пилоты и экс-гонщики Ф1 благодарят Берни Экклстоуна за огромный вклад в развитие спорта. Williams, Force India и Renault поблагодарили Берни Экклстоуна Вчера стало известно, что Берни не будет входить в руководящие структуры Больших Призов после того, как Liberty Media выкупила 100% коммерческих прав Ф1. Зак Браун: Экклстоун сделал огромный вклад в развитие Ф1 Найджел Мэнселл: «Желаю Берни отличного выхода на пенсию. Он проделал невероятную работу для Ф1. Спасибо тебе, Берни, за захватывающую карьеру, которую мы все провели в Ф1. Было весело». Фелипе Масса: «Спасибо, Берни, и добро пожаловать, Liberty Media. Надеюсь, Ф1 будет становиться все лучше и лучше». Ромен Грожан: «Спасибо, Берни, и добро пожаловать, Liberty Media. Начинается новая эра!» Мартин Брандл: «С одной стороны, мне грустно, что Берни уходит, с другой - я воодушевлен, что мы приняли необходимые меры для выбора нового направления в Ф1». Алекс Вурц: «Берни ушел… вау. Кто теперь будет веселить нас холодным и черным британским юмором?» Пол ди Реста: «Это будет новая Ф1. Отдаю должное Берни за то, что именно он передает [Liberty Media]».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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