ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Себастьян Феттель: Шумахера очень не хватало на Гонке чемпионов После победы в Кубке наций Гонки чемпионов-2017, одержанной в одиночку, Себастьян Феттель воздал должное Михаэлю Шумахеру. С 2007 по 2012 годы дуэт немецких гонщиков шесть раз первенствовал в командном зачёте. Вместе они должны были также выйти на старт соревнования в Таиланде в 2013-м, но тогда Гонка чемпионов в последний момент была отменена, а в конце года Шумахер попал в трагический инцидент на горном курорте, получив тяжёлую травму головы, от которой не оправился до сих пор. На соревновании 2017 года, прошедшем в Майами 21-22 января, вместе с Феттелем Германию должен был представлять Паскаль Верляйн. Однако после аварии в первый день врачи порекомендовали ему отказаться от дальнейшего участия. В результате Феттелю пришлось выступать за двоих, что не помешало ему выиграть все заезды. «Мы начали этот путь вместе с Михаэлем, и он очень помог мне тогда. Я смог многому научиться у него, - цитирует Феттеля Express. - Всем нам хотелось, чтобы он оказался рядом. Наши мысли с ним. Мы желаем ему всего самого наилучшего. На Гонке чемпионов его не хватало не только команде Германии, но и всем участникам. С ним всегда было весело. Его было сложно победить на трассе, но, к счастью, я оказался достаточно умен, чтобы запомнить уроки, которые он мне преподал».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В субботу, 31 января, в 11 часов в краевом Доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет открытый личный кубок города Владивостока по самбо среди девушек, посвященный памяти мастера спорта... Подробнее 10 июля (пятница) в 16.00 состоится открытая тренировка мужской российской сборной по теннису, приехавшей во Владивосток на матч Кубка Дэвиса Россия – Испания. В составе сборной России на предстоящем... Подробнее Завершился первый гоночный день международных матчевых гонок II грейда ISAF, проходящих в рамках парусного фестиваля «Кубок «Семь футов 2014» во Владивостоке. На акваторию Амурского залива вышли 10... Подробнее В последний момент стало известно, что Харрисон Скотт заменит болеющего Никиту Мазепина на этапе F3 Masters в Зандворте. 20-летний британец сейчас занимает третью строчку в общем зачете еврокубка... Подробнее Главный инженер Williams Роб Смедли считает, что команде не стоит изменять своей философии и разрабатывать автомобиль специально для медленных трасс. На Гран При Монако команда из Гроува сумела... Подробнее Лидер первого дня тестов Формулы 1 в Барселоне Пастор Мальдонадо отметил надежность новой машины. Такое заявление венесуэлец сделал, несмотря на две остановки на трассе с утра, когда по его вине... Подробнее Региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги Приморского края при поддержке федерации хоккея г. Владивостока, федерации хоккея г. Артема и администрации Артемовского городского округа,... Подробнее Пилот Yamaha Хорхе Лоренсо продемонстрировал лучшее время в первой тренировке в Катаре. Действующий чемпион мира проехал свой быстрейший круг за 1.55,440. Ближайшим преследователем испанского гонщика... Подробнее В эти выходные пройдут матчи 21 тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ. В субботу футболисты "Луча-Энергии" вылетают в Москву, откуда направятся в Нижний Новгород. Там наша команда в рамках ФОНБЕТ-Первенства... Подробнее Одной из площадок МедиаСаммита вот уже третий год становится футбольное поле кампуса ДВФУ. Традиционная встреча команды власти и бизнеса с командой журналистов в этот раз завершилась с разгромным... Подробнее