Себастьян Феттель: Шумахера очень не хватало на Гонке чемпионов
После победы в Кубке наций Гонки чемпионов-2017, одержанной в одиночку, Себастьян Феттель воздал должное Михаэлю Шумахеру.С 2007 по 2012 годы дуэт немецких гонщиков шесть раз первенствовал в командном зачёте. Вместе они должны были также выйти на старт соревнования в Таиланде в 2013-м, но тогда Гонка чемпионов в последний момент была отменена, а в конце года Шумахер попал в трагический инцидент на горном курорте, получив тяжёлую травму головы, от которой не оправился до сих пор.На соревновании 2017 года, прошедшем в Майами 21-22 января, вместе с Феттелем Германию должен был представлять Паскаль Верляйн. Однако после аварии в первый день врачи порекомендовали ему отказаться от дальнейшего участия. В результате Феттелю пришлось выступать за двоих, что не помешало ему выиграть все заезды.«Мы начали этот путь вместе с Михаэлем, и он очень помог мне тогда. Я смог многому научиться у него, - цитирует Феттеля Express. - Всем нам хотелось, чтобы он оказался рядом. Наши мысли с ним. Мы желаем ему всего самого наилучшего.На Гонке чемпионов его не хватало не только команде Германии, но и всем участникам.С ним всегда было весело. Его было сложно победить на трассе, но, к счастью, я оказался достаточно умен, чтобы запомнить уроки, которые он мне преподал».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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