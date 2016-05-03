Ford испытает коммерческие «гибриды» на улицах Лондона - автоновости

Американская компания Ford планирует провести первые дорожные испытания гибридной модификаций легкого коммерческого фургона Transit Custom на улицах Лондона.

Американский автопроизводитель постепенно воплощает в жизнь план по «озеленению» своего модельного ряда. Напомним, что ранее официальные представители Ford анонсировали появление в глобальной линейке компании тринадцати новых экологически чистых автомобилей до 2021 года. На реализацию этого проекта из бюджета Ford было выделено 4,5 млн долларов.

Но на первоначальном этапе компания планирует выпустить не дорогостоящий личный автомобиль с внушительным пакетом современных опций, а вполне утилитарную гибридную версию фургона Transit Custom. Сейчас специалисты Ford заканчивают подготовку опытной партии из 20 фургонов для того, чтобы уже этой весной они выехали на дороги столицы Великобритании.

Стоит отметить, что помощь в проведении этих испытаний обещали оказать сами муниципальные власти города. Предоставив горожанам альтернативу легкому коммерческому транспорту на традиционном топливе, они рассчитывают значительно сократить объемы выбросов токсичных веществ в атмосферу. Однако, какие конкретно меры будут приняты властями города для помощи американской компании, пока не сообщается.

«Наш захватывающий проект продемонстрирует, как инновационные технологии могут помочь улучшить качество жизни в наших перенаселенных городах. Ford является лидером продаж коммерческих автомобилей в Европе, поэтому будет очень уместным, что именно гибридный Transit осуществит революцию среди транспорта для покупателей из сферы бизнеса», - заявил руководитель европейского подразделения Ford Джим Фарли.

Дорожные испытания будут проводится в течение 12 месяцев, после чего, ожидается, что Ford начнет тестировать свои коммерческие «гибриды» и в других городах Соединенного Королевства.