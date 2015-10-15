ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Toyota: Мы сможем выиграть ралли в этом году После второго места на Ралли Монте-Карло в Toyota уверены, что могут претендовать на победы в этом году. «После такого я уверен, что мы сможем выиграть в этом году, — заявил босс команды Томми Мякинен в интервью AUTOSPORT.com. — Результат просто невероятный. Я счастлив за каждого сотрудника команды. Мы отлично сработались и с каждым ралли будем всё сильнее, ведь количество данных для анализа приумножается. Мы проделали колоссальную работу, начав всё с нуля. Нам не с чем было сравнивать автомобиль. Пришлось самим протаптывать дорогу». За всю тестовую программу автомобиль Toyota Yaris проехал 12 тысяч миль на трассах в Финляндии, Испании и Португалии. Тесты в Финляндии рядом с базой команды в Пуупполе позволили автомобилю проехать на заснеженных трассах, однако Мякинен не спешит прогнозировать успех в таких же условиях в Швеции в следующем месяце. «Пока что слишком рано, но всё равно будет интересно, – продолжил руководитель. — Яри-Матти неделю тестировал автомобиль на заснеженной трассе и остался доволен его поведением в таких условиях». Латвала довольно поздно заключил соглашение с Toyota — прямо перед Рождеством. «Я не могу поверить, что чуть больше месяца назад я и не знал, что буду выступать в заводской команде, а теперь у меня второе место на Ралли Монте-Карло, — заявил Латвала. — Перед этим этапом я немного протестировал автомобиль как раз для таких условий, но всё равно многому пришлось учиться прямо по ходу ралли. И всё равно у нас отличный автомобиль, крепкая команда и огромный потенциал».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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