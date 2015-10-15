Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Toyota: Мы сможем выиграть ралли в этом году

После второго места на Ралли Монте-Карло в Toyota уверены, что могут претендовать на победы в этом году.

«После такого я уверен, что мы сможем выиграть в этом году, — заявил босс команды Томми Мякинен в интервью AUTOSPORT.com. — Результат просто невероятный. Я счастлив за каждого сотрудника команды.

Мы отлично сработались и с каждым ралли будем всё сильнее, ведь количество данных для анализа приумножается.

Мы проделали колоссальную работу, начав всё с нуля. Нам не с чем было сравнивать автомобиль. Пришлось самим протаптывать дорогу».

За всю тестовую программу автомобиль Toyota Yaris проехал 12 тысяч миль на трассах в Финляндии, Испании и Португалии.

Тесты в Финляндии рядом с базой команды в Пуупполе позволили автомобилю проехать на заснеженных трассах, однако Мякинен не спешит прогнозировать успех в таких же условиях в Швеции в следующем месяце.

«Пока что слишком рано, но всё равно будет интересно, – продолжил руководитель. — Яри-Матти неделю тестировал автомобиль на заснеженной трассе и остался доволен его поведением в таких условиях».

Латвала довольно поздно заключил соглашение с Toyota — прямо перед Рождеством.

«Я не могу поверить, что чуть больше месяца назад я и не знал, что буду выступать в заводской команде, а теперь у меня второе место на Ралли Монте-Карло, — заявил Латвала. — Перед этим этапом я немного протестировал автомобиль как раз для таких условий, но всё равно многому пришлось учиться прямо по ходу ралли.

И всё равно у нас отличный автомобиль, крепкая команда и огромный потенциал».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Спортсмены из Находки завоевали медали всероссийских соревнований по карате WKF «Кубок маршала Покрышкина»
15-10-2015, 18:53, Спорт
Статусный турнир вызывает неизменный интерес у любителей этого вида спорта. Как и в прошлом году, в соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из 15 регионов России. Находку в составе...
Подробнее
Приморские гребцы на аутригерах заняли почти весь пьедестал на Чемпионате мира
14-11-2016, 11:03, Спорт
12 ноября в Гонконге завершился ежегодный Чемпионат мира по гребле на лодках аутригер и сурфски. Триумфально на нем выступила команда гребцов из Владивостока - второе место занял Сергей Товкань,...
Подробнее
Открытый бильярдный турнир, посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел во Владивостоке
7-05-2016, 02:01, Спорт
Представители силовых структур Приморья выясняли, кто из них сильнее. В открытом бильярдном турнире, посвященном 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сразились восемь команд....
Подробнее
Бьорн Вальдегорд (1943 - 2014)
30-08-2014, 22:46, Спорт
Симба. Лев. Именно так кенийцы называли Бьорна Вальдегорда. И он определенно был королём африканских ралли. Родившись в Римбо, на востоке Швеции, Вальдегорд начал выступать в гонках в возрасте 19 лет...
Подробнее
14 турников установили в рамках проекта «Спорт в каждый двор»
28-06-2016, 18:09, Спорт
Масштабным праздником завершился проект «Спорт в каждый двор», реализованный при поддержке «Энергии участия». Благодаря выигранному в мае гранту, активисты общественного движения «Время жить»...
Подробнее
Жан-Эрик Вернь показал лучшее время в первый день тестов Формулы Е
6-09-2016, 07:42, Спорт
Жан-Эрик Вернь показал лучшее время в первый день финальных предсезонных тестов за рулем автомобиля команды Techeetah, на котором установлен двигатель Renault. Французу не хватило 0,006 секунды до...
Подробнее
Юные футболисты встретятся в турнире в честь Дня Победы
23-04-2016, 09:08, Спорт
В субботу, 30 апреля, на стадионе «Юность», состоится детский краевой турнир по футболу "9 Мая". В футбольных баталиях, приуроченных к празднику Великой Победы, примут участие мальчишки 2005 года...
Подробнее
Баскетболистки ДВФУ вышли в плей-офф Чемпионата АСБ России
11-04-2016, 02:03, Спорт
Женская команда Дальневосточного федерального университета вышла в топ-16 Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) России. Решающие игры за право представлять Дальний Восток на...
Подробнее
Фелипе Масса: Играть на своем поле всегда приятно
9-11-2015, 00:03, Спорт
Накануне Гран При Бразилии пилот Williams Фелипе Масса сравнил гонку на Интерлагосе с домашним футбольным матчем. «Играть на домашнем поле всегда приятно, – заявил Фелипе. – Когда ты выступаешь дома,...
Подробнее
Даниэль Риккардо первым протестирует новую RB13
11-01-2017, 03:41, Спорт
Нидерландское издание F1Today.net, ссылаясь на собственные источники в команде Red Bull Racing, утверждает, что в первый день предсезонных тестов-2017, которые начнутся 27 февраля в Барселоне, за...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU