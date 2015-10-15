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Центр тестирования ГТО Находки готов работать с жителями города всех возрастов

Центр тестирования ГТО Находки готов работать с жителями города всех возрастов
Заявки от горожан, вступающих в ряды массового физкультурного движения, принимают в Центре тестирования. Пункт открыт на базе Детско-юношеской спортивной школе «Водник».



Как рассказал директор Центра тестирования Игорь Каменный, в первую очередь необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) http://gto.ru/ и получить собственный идентификационный номер. Затем сотрудники Центра тестирования примут заявки по электронной почте nakhodka.gto@mail.ru или телефону 68-89-15.



По мере комплектования групп будут сформированы графики с конкретной датой выполнения нормативов. После прохождения тестирования полученные результаты передадут в Региональный центр ГТО, где они будут внесены во всероссийскую автоматизированную информационную систему (АИС ГТО).

Более подробную информацию можно узнать на сайте Детско-юношеской спортивной школы «Водник» в разделе ГТО http://vodnik.nakhodka-edu.ru/gto.html



Центр по выполнению норм ВФСК ГТО открыт в Находке в сентябре 2016 года. Материально-техническая база для выполнения нормативов полностью укомплектована, тестирование проходит в крупнейшем спортивном комплексе городского округа.



«На официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса зарегистрировано более двух тысяч жителей Находки. Осенью прошлого года состоялся первый фестиваль ГТО, в котором приняли участие школьники пятых-шестых классов. Испытания выполнили 150 ребят. Больше половины являются претендентами на получения знака отличия. С этого года выполнять комплекс ГТО могут все категории населения. Все желающие могут бесплатно испытать свои силы», - отметил Игорь Каменный.



Программа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, возрождающего былые традиции, федеральная нормативная основа физического воспитания жителей РФ. Задачи движения - увеличение числа россиян, систематически занимающихся спортом, повышение уровня физической подготовленности, а также продолжительности жизни граждан РФ, формирование осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой. Комплекс состоит из 11 ступеней, каждая для определенной возрастной группы от 6 до 70 лет и старше. Нормативы имеют три уровня сложности, соответствующие золотому, серебряному и бронзовому значкам. Для получения знака отличия необходимо выполнить минимум восемь тестов. Виды испытаний, входящие в состав ВФСК ГТО, направлены на определение уровня выносливости, силы, гибкости, скоростных возможностей.



Пресс-служба администрации Находкинского городского округа

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 15:00      |      Категория:  Все новости » Спорт
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