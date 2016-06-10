Росс Браун: Берни совершенно не умеет планировать

Прошло уже четыре года с тех пор, как Росс Браун покинул Формулу 1, выиграв до этого чемпионаты в составе Williams, Benetton, Ferrari и Brawn GP. И вот буквально вчера стало известно, что знаменитый британец снова будет вести дела в Ф1, но уже на должности спортивного директора.«Формула 1 должна быть доступной для максимального количества команд, — написал Браун в своей книге «Тотальное соревнование». — Как раз в этом аспекте современная Ф1 и слаба.Разве было бы хуже, если бы у нас было 13 сильных команд, а из желающих достичь успеха в спорте выстраивалась бы огромная очередь?»При этом Браун уверен, что без изменения регламента на двигатели не обойтись. К тому же желательно, по его мнению, внедрить ограничения на расходы.Поскольку в Формуле 1 нередко регламент менялся от гонки к гонке, Росс хочет, чтобы Ф1 демонстрировала более взвешенный подход к принятию решений.«Жаль, что ни у одного власть имущего в Ф1 нет долгосрочного видения или плана, — продолжил Браун. — А Берни вообще в этом плане хуже всех.Если подходить к Ф1 как к инженерному проекту, то, мне кажется, улучшения должны быть осуществлены в течение трех лет. Нужно всё проанализировать, составить план и внедрить его.Пока в Формуле 1 почти невозможно добиться соглашения надлежащим образом. Никто этого не хочет. Так что моим приоритетом стало бы наведение порядка в регламенте и достижение стабильного экономического состояния».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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