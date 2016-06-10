Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

«Приморочка» проиграла оба матча всухую череповецкой «Северянке»

«Приморочка» проиграла оба матча всухую череповецкой «Северянке»
Второй матч в Череповце завершился с тем же результатом, что и днем ранее, - «Приморочка» уступила местной «Северянке» со счетом 0:3.



Первая партия оказалась самой упорной в матче, в ней наша команда имела самые большие шансы на успех, несмотря на то, что ко второму техническому преимущество хозяек составляло 6 очков. В концовке сета Бондарева набрала 2 очка подряд в атаке и на подаче, результативное нападение Гильмановой заставило взять тайм-аут наставника «Северянки», но и после перерыва Бондарева забила второй эйс – разница минимальная – 20:19. Но проблемы с приемом и атаки в блок свели на «нет» все старания – хозяйки довели дело до победы – 25:21.



Во второй партии «Приморочка» шла на равных до середины отрезка, но к концовке «Северянка» опять обеспечила себе комфортное преимущество в 6 очков – 19:13. Но рывок 4:1 нашей команды вновь вынудил воспользоваться тайм-аутом хозяев, и вновь итог партии – 25:20.



В третьем сете «Приморочка» выходила вперед на отметке 7:6, но в итоге борьбы в партии не получилось – 25:16.



После тура в Череповце наша команда сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице, имея на одну победу больше, чем у «Политеха». Возглавляющая турнирную таблицу «Северянка» на сегодняшний день в своем активе имеет на 3 победы больше, чем у «Приморочки».



22 января. Высшая лига «А». «Северянка» (Череповец) - «Приморочка» (Приморский край) 3:0 (25:21, 25:20, 25:16)


21 января. Высшая лига «А». «Северянка» (Череповец) - «Приморочка» (Приморский край) 3:0 (25:13, 25:22, 25:18)



На домашней площадке «Приморочка» с «Северянкой» проведет заключительные домашние матчи сезона 15 и 16 апреля, а на ближайших выходных, 28 и 29 января, наша команда будет принимать нижегородскую «Спарту». Начало игр в 16:00.



Александр Стаценко, главный тренер ВК «Приморочка»:



- Когда проиграны 23 мяча на приеме, какой результат может быть. Если в первой игре были проблемы в атаке, то сегодня атаку выровняли, но провалили прием. Принимающие пропустили по 6-8 мячей. Результат закономерен. Больше добавить нечего.



Пресс-служба ВК "Приморочка"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 11:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Даниил Квят: Очень хотелось бы остаться в Формуле 1
10-06-2016, 18:41, Спорт
Перед началом гоночного уик-энда Гран При Канады россиянин Даниил Квят заявил, что оставил в прошлом неудачную гонку в Монако и сосредоточен на настоящем. «Гонка в Монако уже прошла, про события в...
Подробнее
Максим Мартен одержал первую победу в DTM
14-07-2014, 18:25, Спорт
Максим Мартен, стартовав в московской гонке серии DTM с поула, одержал свою первую победу в первенстве...
Подробнее
Кими Райкконен: Мне нравится, что на COTA можно обгонять
19-10-2016, 12:06, Спорт
Пилот Ferrari Кими Райкконен поделился своими мыслями накануне старта гоночного уик-энда в Остине. «Мне нравится автодром COTA, – сказал Кими. – Архитекторы создали хорошую трассу. Мне кажется, что...
Подробнее
19 сентября парад гонщиков откроет международную дрифт-битву
19-09-2015, 23:03, Спорт
Международные соревнования по дрифту D1 Primring GP начнутся сегодня, 19 сентября, с парада гонщиков. 19 и 20 сентября 48 лучших пилотов из России, Японии, Китая, Таиланда и Тайваня сразятся за...
Подробнее
Том Чилтон выиграл гонку открытия WTCC в Аргентине, прорыв Хосе-Марии Лопеса
8-08-2016, 10:58, Спорт
Пилот Sebastien Loeb Racing Том Чилтон одержал уверенную победу в гонке открытия на Термас де Рио Ондо. На стартовой решетке Том был вторым, однако гораздо лучше среагировал на огни светофоров, чем...
Подробнее
Юные китайские хоккеисты прошли тренировочный курс в школе «Адмирала»
16-08-2016, 09:40, Спорт
С 29 июля по 10 августа группа юных хоккеистов из Китая – Гуанджоу, Харбина, Шанхая и других городов проходила обучение в летнем тренировочном лагере на базе ДЮСШ «Адмирала» во Владивостоке. ...
Подробнее
Антониу Феликс да Кошта - победитель этапа Формулы Е в Буэнос-Айресе
11-01-2015, 09:41, Спорт
Антониу Феликс да Кошта одержал дебютную для себя победу в Формуле Е на прошедшем этапе в Буэнос-Айресе. Пилот команды Amlin Aguri выиграл гонку, которая прошла не только в жарких погодных условиях,...
Подробнее
Джанни Морбиделли вряд ли продолжит выступления в WTCC в сезоне-2015
14-12-2014, 17:40, Спорт
Бывший пилот Формулы 1 Джанни Морбиделли вряд ли продолжит выступления в следующем сезоне мирового Туринга, поскольку его прежняя команда Munnich будет искать гонщика со спонсорской поддержкой...
Подробнее
Лесозаводские спортсмены завоевали 20 медалей краевого турнира
17-02-2016, 02:52, Спорт
13 и 14 февраля в г. Лесозаводске прошел краевой Чемпионат и Первенство Приморского края. В соревнованиях приняли участие свыше ста спортсменов со всех уголков Приморья. Лесозаводские спортсмены,...
Подробнее
С Днем физкультурника поздравили Находку спортивные клубы пожилых людей
16-08-2016, 17:44, Спорт
Забег и заплыв в честь праздника на территории прогулочной зоны в бухте Прозрачной организовали клубы «Феникс» и «Новая волна». Присоединиться к инициативе, девиз которой - поддержка олимпийской и...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU