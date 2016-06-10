«Приморочка» проиграла оба матча всухую череповецкой «Северянке»

Второй матч в Череповце завершился с тем же результатом, что и днем ранее, - «Приморочка» уступила местной «Северянке» со счетом 0:3.





Первая партия оказалась самой упорной в матче, в ней наша команда имела самые большие шансы на успех, несмотря на то, что ко второму техническому преимущество хозяек составляло 6 очков. В концовке сета Бондарева набрала 2 очка подряд в атаке и на подаче, результативное нападение Гильмановой заставило взять тайм-аут наставника «Северянки», но и после перерыва Бондарева забила второй эйс – разница минимальная – 20:19. Но проблемы с приемом и атаки в блок свели на «нет» все старания – хозяйки довели дело до победы – 25:21.





Во второй партии «Приморочка» шла на равных до середины отрезка, но к концовке «Северянка» опять обеспечила себе комфортное преимущество в 6 очков – 19:13. Но рывок 4:1 нашей команды вновь вынудил воспользоваться тайм-аутом хозяев, и вновь итог партии – 25:20.





В третьем сете «Приморочка» выходила вперед на отметке 7:6, но в итоге борьбы в партии не получилось – 25:16.





После тура в Череповце наша команда сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице, имея на одну победу больше, чем у «Политеха». Возглавляющая турнирную таблицу «Северянка» на сегодняшний день в своем активе имеет на 3 победы больше, чем у «Приморочки».





22 января. Высшая лига «А». «Северянка» (Череповец) - «Приморочка» (Приморский край) 3:0 (25:21, 25:20, 25:16)

21 января. Высшая лига «А». «Северянка» (Череповец) - «Приморочка» (Приморский край) 3:0 (25:13, 25:22, 25:18)







На домашней площадке «Приморочка» с «Северянкой» проведет заключительные домашние матчи сезона 15 и 16 апреля, а на ближайших выходных, 28 и 29 января, наша команда будет принимать нижегородскую «Спарту». Начало игр в 16:00.





Александр Стаценко, главный тренер ВК «Приморочка»:





- Когда проиграны 23 мяча на приеме, какой результат может быть. Если в первой игре были проблемы в атаке, то сегодня атаку выровняли, но провалили прием. Принимающие пропустили по 6-8 мячей. Результат закономерен. Больше добавить нечего.





Пресс-служба ВК "Приморочка"