Kia оснастила часть своей российской линейки новой мультимедиа-системой - автоновости

Южнокорейская компания Kia рассказала о новом поколении мультимедийной системы, которая с 2017 года будет входить в комплектацию четырех моделей на российском рынке.

Как указывается в официальном сообщении компании, новый информационно-развлекательный комплекс будет устанавливаться на следующие модели: Kia cee’d, Optima, Sorento Prime и обновленный Soul.

После смены поколения мультимедйиная система получила двухядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, расширенную оперативную память, а также новый емкостный сенсорный дисплей с диагональю 7 или 8 дюймов в зависимости от комплектации.

Работает новая система под управлением более современной ОС Android 4.2 Jelly Bean, благодаря чему она совместима с интерфейсами Android Auto и Apple CarPlay. Для сторонников более старых протоколов связи в новом поколении мультимедийной системы сохранен Bluetooth-интерфейс. Кроме того, она позволяет подключать внешние устройства и через физический USB-порт.

Среди новых программных функций – возможность использования вместо стандартных карт Google Maps или Apple Maps. Сами же стандартные карты стали более точными и подробными.

Кроме того, встроенная навигационная система позволит водителю в режиме реального времени получать информацию о погоде и пробках, а также искать на карте ближайшие заправки, кафе, памятники и т.д.. Стоит отметить, что для использования последней функции необходимо подключение смартфона к системе.

Первые автомобили, оснащенные новым поколением мультимедийной системы, появятся на российском рынке в течение февраля этого года.