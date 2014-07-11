Кристиан Хорнер: Берни может еще сделать многое для Формулы 1
Руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер уверен, что Берни Экклстоун может еще многое сделать для Формулы 1, несмотря на вчерашнее увольнение с должности руководителя менеджмента Ф1.Должность Берни отныне занимает Чейз Кэри. Об этом было объявлено после завершения сделки о покупке коммерческих прав Ф1 корпорацией Liberty Media. Также новым спортивным директором стал знакомый многим Росс Браун, а руководителем коммерческого отдела Ф1 — Шон Братчес, ранее успешно построивший карьеру в ESPN.Берни останется на должности почетного президента, которая не подразумевает какое-либо вмешательство в ведение дел чемпионата.«Берни — уникальный человек, — заявил Хорнер в интервью BBC Sport. — Формула 1 стала такой только благодаря ему. Он построил бизнес, провернул невероятные сделки, мы теперь проводим Гран При в России, Сингапуре и других исторических местах. Так что он еще многое может сделать для спорта.Надеюсь, что в промежуточный период на его опыт будут опираться, и они вдвоем [с Кэри] смогут как-то сработаться.Успех зависит от их же желания. Я искренне надеюсь, что оно есть.Думаю, спорт бы только выиграл, если бы они смогли работать в унисон».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Сэйдж Кэрам продолжает поиски места в серии IndyCar. В прошлом году молодой американец на неполном расписании выступал за команду Chip Ganassi Racing, где он провёл 12 гонок. Но в конце ноября стало...
Принимают участие: Льюис Хэмилтон (Mercedes) – победитель, Валттери Боттас (Williams) – второе место, Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) – третье место ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЧАСТЬ (Интервью на подиуме берёт...
В пятницу, 3 апреля, «Мини-футбольная Чемпионская лига 2014-2015» завершится «Матчем звезд» символических сборных с участием лучших игроков турнира. Мероприятие состоится в спорткомплексе «Чемпион-1»...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!