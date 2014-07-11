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Кристиан Хорнер: Берни может еще сделать многое для Формулы 1

Руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер уверен, что Берни Экклстоун может еще многое сделать для Формулы 1, несмотря на вчерашнее увольнение с должности руководителя менеджмента Ф1.

Должность Берни отныне занимает Чейз Кэри. Об этом было объявлено после завершения сделки о покупке коммерческих прав Ф1 корпорацией Liberty Media. Также новым спортивным директором стал знакомый многим Росс Браун, а руководителем коммерческого отдела Ф1 — Шон Братчес, ранее успешно построивший карьеру в ESPN.

Берни останется на должности почетного президента, которая не подразумевает какое-либо вмешательство в ведение дел чемпионата.

«Берни — уникальный человек, — заявил Хорнер в интервью BBC Sport. — Формула 1 стала такой только благодаря ему. Он построил бизнес, провернул невероятные сделки, мы теперь проводим Гран При в России, Сингапуре и других исторических местах. Так что он еще многое может сделать для спорта.

Надеюсь, что в промежуточный период на его опыт будут опираться, и они вдвоем [с Кэри] смогут как-то сработаться.

Успех зависит от их же желания. Я искренне надеюсь, что оно есть.

Думаю, спорт бы только выиграл, если бы они смогли работать в унисон».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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