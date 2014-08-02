ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Как Берни Экклстоун изменил Формулу 1 Берни Экклстоун со вчерашнего дня больше не руководит Формулой 1, но вряд ли его вклад в развитие спорта можно переоценить, считает Дитер Ренкен. Железным доказательством того, что Бернард Чарльз Экклстоун внес самую весомую лепту в развитие Ф1, являются боксы, до неузнаваемости изменившиеся за последние пятьдесят лет. В 70-х от постоянной работы с автомобилем механики представляли собой с головы до пят выпачканных в масле и грязи людей. Сейчас же они напоминают скорее сверкающих манекенов, во внешнем виде которых нет ни одного изъяна. Да и работают они в ярко освещенных гаражах. Целых пять десятилетий Экклстоун работал над тем, чтобы придать спорту желаемую им форму. Если бы Формула 1 была живым существом, то у него обязательно была бы косматая прическа, невысокий рост, и откликалось бы оно только на «Берни». По-настоящему Экклстоун вышел на формульную арену в 1972-м после покупки команды Brabham. Тем не менее он находился вокруг да около чемпионата мира на протяжении десяти лет до этого, сперва в качестве менеджера Стюарта Льюиса-Эванса, погибшего в аварии на Гран При Морокко в 1958-м, а затем в роли обладателя нескольких старых автомобилей Connaughts. В конце 60-х Берни начал работать с Йохеном Риндтом, ставшим впоследствие его близким другом. Однако Берни с трудом воспринял гибель австрийца и принял решение стать руководителем команды, которая, к слову, выиграла впоследствии два титула. Многие знают, что он и его товарищ Макс Мосли атаковали тогда еще руководящий орган FISA, чтобы увеличить коммерческую прибыль гоночного бизнеса. Как и следовало ожидать, Берни удалось осуществить задуманное, в результате чего на свет появился Договор Согласия (для ассоциации конструкторов FOCA). Экклстоун признал, что самым главным было заключить договоры с телевизионными компаниями, и ему это удалось – в итоге он от имени FOCA заключил контракты, принесшие миллионы сначала ему, а затем и остальным. Тем не менее самым выгодным шагом стало приобретение коммерческих прав Ф1 у FIA и возглавлявшего ее тогда Мосли. Менее чем за десять лет он превратился из мультимиллионера в человека с состоянием, превышающим два миллиарда. Вероятно, FOM является наиболее вертикально-интегрированной структурой в спорте, контролирующей телевизионные трансляции, выдачу разрешений на проход в паддок, туристическое агентство Ф1, зоны гостеприимства, а также Комиссию Ф1, определяющую регламент Ф1. В итоге Берни превратил деятельность любителей, рассекающих по миру с двумя-тремя автомобилями и старающихся заработать деньги на чём угодно, в нечто, о чем говорят в миллионах домов по всему миру каждые две недели. Гонщики Ф1 стали знаменистями, а Ferrari, Mercedes и Rolex ежегодно отдают сотни меллионов в твердой валюте ради шоу Берни. Его неустанные усилия сделали Ф1 более профессиональной и вывели на новый уровень и другие серии. Его желание уцепиться за каждый доллар временами заводило спорт в тупик, однако так приобретался неоценимый опыт. К тому же все молодежные серии были вынуждены поднять свой уровень, чтобы подготовить новых талантов для Формулы 1. Его влияние распространялось даже на картинг. Но Экклстоун не идеален: он упорно не хотел найти себе преемника. И за него это сделали в Liberty Media. Его детище теперь если и не будет подвержено революции, то уж точно пройдет через процедуру перерождения. Но на эпитафии Берни однозначно будет написано, что он изменил Формулу 1, а вместе с ней и весь автоспорт к лучшему.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:58 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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