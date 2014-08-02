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"Адмирал" одержал уверенную победу над "Медвешчаком" - 4:1

"Адмирал" одержал уверенную победу над "Медвешчаком" - 4:1
У «моряков» в регулярке осталось лишь два домашних матча – с "Медвешчаком" и в субботу со "Слованом", а дальше сплошной выезд длинною в месяц. Благодаря небольшой паузе, связанной с Матчем звёзд КХЛ, лазарет команды окончательно опустел, и все травмированные или больные вернулись в строй. Успел вернуться с золотой медалью из Уфы и голкипер Игорь Бобков. Правда, сразу бросить его в бой с трапа самолёта тренеры не рискнули, доверив пост номер один планомерно готовившегося к матчу Никите Серебрякову.

Для открытия счета приморцам хватило первого же удаления гостей: Саболич с любимой точки – вершины правого круга вбрасывания – неотразимо с ходу щелкнул в ближний угол. 1:0. Хорваты отыгрались на старте второго периода: Лессио из-за спины защитника по бильярдному подставил клюшку – 1:1. «Моряки» ответили ремейком первого гола: снова сработала связка Ткачёв – Саболич, 2:1. Третью шайбу презентовал Макаренко в сольном проходе – 3:1.

Через шесть минут Макаренко сделал первый в карьере в КХЛ дубль, завершив силовой проход Жафярова точным добиванием – 4:1.



Адмирал (Владивосток) – Медвешчак (Загреб) – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).



24 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 5286 зрителей (5550).



Судьи: Кислов (Челябинск), Франё (Чехия).



Голы: 1:0 Саболич (Ткачёв, Блум, 8.44, б.), 1:1 Лессио (Безина, Крейчик, 21.05, б.), 2:1 Саболич (Ткачёв, 22.08), 3:1 Макаренко (Бартулис, Блум, 30.21), 4:1 Макаренко (Жафяров, 36.02).



Адмирал (16): Серебряков;



Бартулис-к – Блум (2), Ткачёв (2) – Саюстов – Саболич (4);



Моррисонн (2) – Волченков (4), Краснослободцев – Райт – Горшков;



Земчёнок – Мнацян, Казаков – Макаренко – Жафяров;



Курашов, Плотников – Фисенко (2) – Сигарёв, Алексеев.



Медвешчак (35+4 к.ш.): Гарнетт;



Безина – Парлетт (25), Лессио (4) – Болдюк – Жиру;



Катич – Крейчик, Аркалов – Перкович – Заношки (2);



Смит – Ларкин, Воронин – Смейкал – Глумак-к (2);



Козак (2); Миличич, Махбод.



Броски: 31 (9+14+8) – 30 (10+12+8).



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
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