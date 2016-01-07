ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Чейз Кэри назвал причину увольнения Берни Экклстоуна Новый исполнительный директор Ф1 Чейз Кэри признался, что недостаточное развитие чемпионата за последние пять лет стало основной причиной отставки Берни Экклстоуна. Вчера вечером Liberty Media завершила сделку о приобретении коммерческих прав Ф1, после чего стало известно об отстранении Берни Экклстоуна с поста руководителя менеджмента Ф1. Также бывший босс Mercedes Росс Браун и бывший руководитель ESPN Шон Братчес заняли позиции спортивного и коммерческого руководителей соответственно. «Мы поняли, что за последние пять лет спорт недостаточно раскрыл свой потенциал, — заявил Кэри в интервью Sky Sports News. — Чтобы спорт развивался должным образом в современном мире, нужно было представить новую организацию, а также наладить работу с нашими бизнес-партнерами, чтобы поклонники получили максимум возможного. Думаю, Шон и Росс сыграют ключевую роль в развитии спорта. Формула 1 великолепна. Гонщики являются звездами, а автомобили сочетают в себе поражающие всех мощь и технологии, однако то, что происходит на трассе, требует изменения. Росс как раз понимает, как работает этот вид спорта. Он настроен сделать действо на трассе таким, каким оно и должно быть». Кэри также добавил, что искренне уважает своего предшественника Берни Экклстоуна. Берни отныне является почетным президентом, однако по факту он никак не сможет влиять на принятие решений. «Мои чувства уважения абсолютно искренние, — заявил Кэри. — Всё, что стало с этим бизнесом за последние десятилетия, — заслуга Берни. Реальная цена продажи — восемь миллиардов долларов, что является безусловным доказательством его успеха. Он обладает уникальным опытом и знанием бизнеса, возможно, он понимает его лучше всех, поэтому любой его совет бесценен. Он всегда мне помогал, поэтому я буду рад любой его рекомендации». Кэри признал, что 86-летнему Экклстоуну будет непросто привыкнуть к своей новой должности: «Берни руководил этим бизнесом большую часть своей сознательной жизни. Я прекрасно понимаю, что такие перемены непросто воспринимать. Он всегда останется частью семьи Ф1, и ему всегда здесь рады».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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