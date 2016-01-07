24 января «Адмирал» принимает хорватский «Медвешчак»

Достижения: 17-ти кратный чемпион Хорватии (1995, 1997-2007, 2009-2013), чемпион Югославии (1989, 1990, 1991), четырехкратный обладатель Кубка Югославии (1988, 1989, 1990, 1991)
Цвета: синий, белый
Официальный сайт: hcmedvescak.com
«Медвешчак» в КХЛ: 2013/2014 – 13 место, 2014/2015 – 23 место, 2015/2016 – 20 место.
Букмекерский коэффициент на победу в Кубке Гагарина – 2017: 67,00 (20-е место)
Сравнение основных показателей
«Адмирал» «Медвешчак»
52 Игры 52
72 Очки 68
8 Место в конференции 11
130-133 Разница шайб 116-143
1522 Броски по воротам 1570
8.54 Процент реализации бросков 7.39
610 Штрафное время 1030
17,5% Большинство 16,4%
82,3% Меньшинство 86,4%
Роберт Саболич 40 (17+23) Лучший бомбардир Франсис Паре 36 (10+26)
Игорь Бобков (1,96) Вратари (КН) Майкл Гарнетт (2.51)
СЕЗОН 2016-2017
Хорватская команда имеет лишь теоретические шансы на выход в плей-офф. Отставание от восьмого места составляет 10 очков. При этом нельзя сказать, что «Медвешчак» докатывает сезон в прогулочном ритме. Да и не могло такого быть по определению в команде, где большинство игроков имеют североамериканские корни. Хорваты бьются в каждом матче с любым соперником даже не смотря на то, что практически все лидеры были проданы в дед-лайн, а некоторые, как Колби Геноуэй (второй бомбардир команды), Эдвин Хедберг (три сезона в команде) или голкипер Дрю Макинтайр (9 побед в 21 матче) покинули Загреб в январе, перебравшись в Европейские чемпионаты.
Лучшим бомбардиром «мишек» является Франсис Паре – 36 (10+26) очков, а бомбардиром Александр Жиру – 13 шайб. Паре представлял Загреб в Матче Звёзд КХЛ-2017. Кирилл Воронин, перешедший в декабре в хорватскую команду, в 8 матчах забросил три шайбы и дважды ассистировал партнерам.
«Медвешчак» самая пропускающая команда западной конференции – 143 шайбы в 52 матчах. В 26 выездных играх хорваты одержали восемь побед, заработав 26 очков. «Медвешчак» единственная команда лиги, преодолевшая отметку в 1000 штрафных минут. Загребцы уже третий сезон подряд удерживают звание самой грубой команды КХЛ. В сезоне 14/15 им выписали 1013 минут, в чемпионате 15/16 – 1109, а в нынешнем уже – 1032. Интересно, что по игре в меньшинстве наш соперник занимает второе место в лиге с процентом нейтрализации 86.4. Лучше показатели лишь у «Трактора».
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
Команды провели между собой шесть встреч. 30 октября 2013 года в Загребе «моряки» уступили в серии буллитов 2:3 (Бортников – 2 –Джессимен, Эллисон – 2). 6 декабря 2013 во Владивостоке «Медвешчак» вновь оказался сильнее. Дублем отметился Джонатан Чичу, а вот приморцы распечатать голкипера соперника не сумели.
В сезоне 2014-2015 «Адмирал» впервые обыграл «Медвешчак», причем сделал это в переполненном загребском Дворце спорта. Финальная сирена зафиксировала победу «моряков» 4:3 (Макаров, Коларж, Кузьмин, Зубов – Райт, Палушай, Томас).
А вот в прошлом чемпионате увезти очки из Загреба не удалось. 28 августа хозяева победили 3:1 (Смоленяк, Кинрейд, Квапил – Кузнецов). Во Владивостоке приморцы взяли реванш, но только в овертайме – 5:4 (Подшендялов, Макаров, Воронин, Фисенко, Кинрейд – Заношки, Мянтюля, Катич, Джильяти).
В текущем сезоне, 18 дней назад, команды сыграли в Загребе. «Адмирал» уверенно победил 4:1 (Казаков-2, Земчёнок, Горшков – Воронин).
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