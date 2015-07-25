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Зак Браун: Экклстоун сделал огромный вклад в развитие Ф1

Исполнительный директор McLaren Зак Браун одним из первых отдал должное Берни Экклстоуну, который в ночь с 23 на 24 января покинул пост главы менеджмента Ф1.

После того, как Liberty Media приобрела 100% коммерческих прав Ф1, Экклстоуна формально назначили почетным директором Больших Призов.

Liberty Media финализировала приобретение Формулы 1

«Без огромного вклада Берни Экклстоуна Ф1 никогда бы не стала такой глобальной международной спортивной платформой, которой является сейчас, – приводит слова Брауна Pitpass.com. – В голову не приходит ни одна личность, которая бы вложила в этот спорт столько, сколько Берни.

Он создал фантастический трамплин, с которого свой путь будут начинать Чейз Кэри и его коллеги из Liberty Media. А мы – McLaren – будем стараться помочь им всем, чем можем. Более того, у нас уже сложились отличные взаимоотношения с этой компанией.

Как теперь будет управляться Ф1? Я думаю, что все кроется в двух словах – liberty (свобода) и media. Я ожидаю, что в ближайшие десять лет спорт станет более свободным и будет больше располагать к себе болельщиков.

Очевидно, что Liberty Media нужно поработать с болельщиками, но сегодня нам всем стоит отдать должное Берни Экклстоуну и поблагодарить его за все».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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