ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Зак Браун: Экклстоун сделал огромный вклад в развитие Ф1 Исполнительный директор McLaren Зак Браун одним из первых отдал должное Берни Экклстоуну, который в ночь с 23 на 24 января покинул пост главы менеджмента Ф1. После того, как Liberty Media приобрела 100% коммерческих прав Ф1, Экклстоуна формально назначили почетным директором Больших Призов. Liberty Media финализировала приобретение Формулы 1 «Без огромного вклада Берни Экклстоуна Ф1 никогда бы не стала такой глобальной международной спортивной платформой, которой является сейчас, – приводит слова Брауна Pitpass.com. – В голову не приходит ни одна личность, которая бы вложила в этот спорт столько, сколько Берни. Он создал фантастический трамплин, с которого свой путь будут начинать Чейз Кэри и его коллеги из Liberty Media. А мы – McLaren – будем стараться помочь им всем, чем можем. Более того, у нас уже сложились отличные взаимоотношения с этой компанией. Как теперь будет управляться Ф1? Я думаю, что все кроется в двух словах – liberty (свобода) и media. Я ожидаю, что в ближайшие десять лет спорт станет более свободным и будет больше располагать к себе болельщиков. Очевидно, что Liberty Media нужно поработать с болельщиками, но сегодня нам всем стоит отдать должное Берни Экклстоуну и поблагодарить его за все».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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