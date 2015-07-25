Зак Браун: Экклстоун сделал огромный вклад в развитие Ф1
Исполнительный директор McLaren Зак Браун одним из первых отдал должное Берни Экклстоуну, который в ночь с 23 на 24 января покинул пост главы менеджмента Ф1.После того, как Liberty Media приобрела 100% коммерческих прав Ф1, Экклстоуна формально назначили почетным директором Больших Призов.Liberty Media финализировала приобретение Формулы 1«Без огромного вклада Берни Экклстоуна Ф1 никогда бы не стала такой глобальной международной спортивной платформой, которой является сейчас, – приводит слова Брауна Pitpass.com. – В голову не приходит ни одна личность, которая бы вложила в этот спорт столько, сколько Берни.Он создал фантастический трамплин, с которого свой путь будут начинать Чейз Кэри и его коллеги из Liberty Media. А мы – McLaren – будем стараться помочь им всем, чем можем. Более того, у нас уже сложились отличные взаимоотношения с этой компанией.Как теперь будет управляться Ф1? Я думаю, что все кроется в двух словах – liberty (свобода) и media. Я ожидаю, что в ближайшие десять лет спорт станет более свободным и будет больше располагать к себе болельщиков.Очевидно, что Liberty Media нужно поработать с болельщиками, но сегодня нам всем стоит отдать должное Берни Экклстоуну и поблагодарить его за все».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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