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Приморцы могут проголосовать за проведение Матча звезд КХЛ-2018 во Владивостоке

Приморцы могут проголосовать за проведение Матча звезд КХЛ-2018 во Владивостоке
Во Владивостоке в 2018 году может пройти одно из самых значимых событий в мире хоккея – Матч звезд КХЛ. Жители Приморья могут проголосовать за любимый город на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Приморские болельщики хоккея могут поддержать Владивосток в борьбе за право проведения звездного матча в 2018 году. Свой голос за любимый город можно оставить на официальном сайте КХЛ. Конкуренцию Приморью составили Астана, Хельсинки и Казань.

Оценочная комиссия КХЛ проинспектирует спортивные объекты в каждом городе, после чего примет решение, где в следующем году пройдет Матч звезд.

Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 20 января в Уфе презентовал Матч звезд КХЛ во Владивостоке. По мнению главы региона, матч станет одним из самых ярких событий в спортивной жизни региона, а также послужит мощным импульсом для развития хоккея в Приморье.

«За последние несколько лет хоккей стал самым массовым зимним видом спорта в Приморье. Благодаря кумирам хоккея, тысячи ребят за последние несколько лет вышли на спортивные площадки. Проведение Матча звезд КХЛ во Владивостоке стало бы большим подарком для всех любителей хоккея в Приморье», – заявил Владимир Миклушевский.

Отметим, Матч звезд КХЛ – ежегодный праздник с участием лучших игроков, выступающих в чемпионате. Программа матча традиционно включает в себя встречу звездных команд и мастер-шоу – серию увлекательных конкурсов, в которых участники демонстрируют различные грани своего мастерства.



Проголосовать http://www.khl.ru/news/2017/01/20/336702.html



Пресс-служба администрации Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 18:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
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