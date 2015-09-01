ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джонатан Палмер: Меня больше не интересует покупка Сильверстоуна Босс MotorSport Vision Джонатан Палмер заявил, что больше не заинтересован в покупке трассы Сильверстоун. Бывший гонщик Гран При и отец нынешнего пилота Ф1 Джолиона сделал официальное предложение о покупке трассы еще в прошлом году. Тем не менее в интервью AUTOSPORT.com Палмер признался, что теперь его компания больше не будет участвовать в торгах. «Изначально мы хотели приобрести Сильверстоун, однако в итоге приняли решение сосредоточиться на уже имеющихся проектах, — заявил Палмер. — Соглашение с трассой Донингтон-Парк пришло не на замену Сильверстоуну — эти контракты никак не связаны, тем не менее у нас больше нет планов на Сильверстоун». Джонатан Палмер стал управляющим Донингтон-Парка В рамках 21-летнего договора аренда Донингтон-Парка может быть продлена и до 40 лет. «Независимым трассам становится всё тяжелее управляться с делами из-за финансовых ограничений, — заявил Палмер. — Мы же попробуем обеспечить надежное будущее Донингтон-Парку. У нашего бизнеса есть необходимые ресурсы, которые пойдут на пользу именно Донингтону. Я всегда любил эту трассу и даже дважды был здесь на поуле в Ф2. Мне нравилось, как бывший директор трассы Том Уиткрофт ведет свои дела, благодаря чему трасса снова ожила в 1977-м. Мы хотим сохранить сердце и душу этого одного из самых сложных автодромов в Великобритании». MotorSport Vision помимо Донингтон-Парка уже принадлежат такие трассы, как Брэндс-Хэтч, Оултон-Парк, Снеттертон, Кадуэлл-Парк и Бэдфорд.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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