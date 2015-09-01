Джонатан Палмер: Меня больше не интересует покупка Сильверстоуна
Босс MotorSport Vision Джонатан Палмер заявил, что больше не заинтересован в покупке трассы Сильверстоун.Бывший гонщик Гран При и отец нынешнего пилота Ф1 Джолиона сделал официальное предложение о покупке трассы еще в прошлом году.Тем не менее в интервью AUTOSPORT.com Палмер признался, что теперь его компания больше не будет участвовать в торгах.«Изначально мы хотели приобрести Сильверстоун, однако в итоге приняли решение сосредоточиться на уже имеющихся проектах, — заявил Палмер. — Соглашение с трассой Донингтон-Парк пришло не на замену Сильверстоуну — эти контракты никак не связаны, тем не менее у нас больше нет планов на Сильверстоун».Джонатан Палмер стал управляющим Донингтон-ПаркаВ рамках 21-летнего договора аренда Донингтон-Парка может быть продлена и до 40 лет.«Независимым трассам становится всё тяжелее управляться с делами из-за финансовых ограничений, — заявил Палмер. — Мы же попробуем обеспечить надежное будущее Донингтон-Парку.У нашего бизнеса есть необходимые ресурсы, которые пойдут на пользу именно Донингтону.Я всегда любил эту трассу и даже дважды был здесь на поуле в Ф2. Мне нравилось, как бывший директор трассы Том Уиткрофт ведет свои дела, благодаря чему трасса снова ожила в 1977-м.Мы хотим сохранить сердце и душу этого одного из самых сложных автодромов в Великобритании».MotorSport Vision помимо Донингтон-Парка уже принадлежат такие трассы, как Брэндс-Хэтч, Оултон-Парк, Снеттертон, Кадуэлл-Парк и Бэдфорд.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Команда Williams заменила шасси на FW38 Фелипе Массы в Спа. На протяжении последних трех Гран При начиная с Сильверстоуна Фелипе использовал шасси "04". Ни в одной из этих гонок бразильцу не удалось...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!