Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году?
В этом году на получение суперлицензии могут претендовать 38 гонщиков — именно у них по результатам сезона-2016 накопилось достаточно баллов.Не каждый даже самый талантливый гонщик может выступить в Формуле 1. Для этого ему надо накопить 40 баллов по определенной системе, чтобы получить суперлицензию.Перед 2017 годом FIA немного изменила критерии получения суперлицензии. Впервые гонщики Формулы Е, а также австралийского чемпионата Supercars могли за свои результаты получить необходимые баллы.В этот список попали как бывшие гонщики Ф1, так и те, кто по ряду причин уже не рассматривают выступление в Больших Призах в своей карьере.Больше всего баллов у воспитанника Red Bull, чемпиона предыдущего сезона Формулы Е Себастьена Буэми — 121, а следом за ним расположился Андрэ Лоттерер, занявший второе место в японской Суперформуле в сезоне-2016 и пятое — в WEC в категории LMP1.Достаточно баллов и у новичка Williams Лэнса Стролла (60), ставшего чемпионом европейской Ф3 в прошлом году.В этом списке значатся такие претенденты на места в Ф1, как Антонио Джовинацци, Сергей Сироткин, Пьер Гасли, Шарль Леклер и другие. Гонщики, накопившие достаточное количество баллов для получения суперлицензии в 2017-м Пилот Итого Чемпионат Себастьен Буэми 121 1 место в WEC LMP1 2014 5 место в WEC LMP1 2015 2 место в Formula E 2015 1 место в Formula E 2016 8 место в WEC LMP1 2016 Андре Лоттерер 118 2 место в WEC LMP1 2014 3 место в Super Formula 2014 2 место в WEC LMP1 2015 3 место в Super Formula 2015 5 место в WEC LMP1 2016 2 место в Super Formula 2016 Лукас ди Грасси 100 4 место в WEC LMP1 2014 4 место в WEC LMP1 2015 3 место в Formula E 2015 2 место в Formula E 2016 2 место в WEC LMP1 2016 Стоффель Вандорн* 90 2 место в GP2 2014 1 место в GP2 2015 4 место в Super Formula 2016 Уилл Пауэр 90 1 место в IndyCar 2014 3 место в IndyCar 2015 2 место в IndyCar 2016 Нил Джани 80 3 место в WEC LMP1 2014 3 место в WEC LMP1 2015 1 место в WEC LMP1 2016 Марк Либ 80 3 место в WEC LMP1 2014 3 место в WEC LMP1 2015 1 место в WEC LMP1 2016 Ромен Дюма 80 3 место в WEC LMP1 2014 3 место в WEC LMP1 2015 1 место в WEC LMP1 2016 Антонио Джовинацци 76 6 место в Euro F3 2014 2 место в Euro F3 2015 2 место в GP2 2016 Эстебан Окон* 70 1 место в Euro F3 2014 1 место в GP3 2015 Сергей Сироткин 70 5 место в Formula Renault 3.5 2014 3 место в GP2 2015 3 место в GP2 2016 Пьер Гасли 69 2 место в Formula Renault 3.5 2014 8 место в GP2 2015 1 место в GP2 2016 Марсель Фесслер 68 2 место в WEC LMP1 2014 2 место в WEC LMP1 2015 5 место в WEC LMP1 2016 Бенуа Трелуйе 66 2 место в WEC LMP1 2014 2 место в WEC LMP1 2015 6 место в WEC LMP1 2016 Скотт Диксон 66 3 место в IndyCar 2014 1 место в IndyCar 2015 6 место в IndyCar 2016 Казуки Накаджима 60 8 место в WEC LMP1 2014 1 место в Super Formula 2014 7 место в WEC LMP1 2015 2 место в Super Formula 2015 8 место в WEC LMP1 2016 6 место в Super Formula 2016 Лэнс Стролл* 60 1 место в Italian F4 2014 5 место в Euro F3 2015 1 место в Euro F3 2016 Лоик Дюваль 59 7 место в WEC LMP1 2014 4 место в Super Formula 2014 4 место в WEC LMP1 2015 9 место в Formula E 2015 8 место в Formula E 2016 2 место в WEC LMP1 2016 Элио Кастроневеc 58 2 место в IndyCar 2014 5 место в IndyCar 2015 3 место в IndyCar 2016 Оливер Роуленд 53 4 место в Formula Renault 3.5 2014 1 место в Formula Renault 3.5 2015 9 место в GP2 2016 Брендон Хартли 52 9 место в WEC LMP1 2014 1 место в WEC LMP1 2015 4 место в WEC LMP1 2016 Марк Уэббер 52 9 место в WEC LMP1 2014 1 место в WEC LMP1 2015 4 место в WEC LMP1 2016 Тимо Бернхард 52 9 место в WEC LMP1 2014 1 место в WEC LMP1 2015 4 место в WEC LMP1 2016 Энтони Дэвидсон 51 1 место в WEC LMP1 2014 5 место в WEC LMP1 2015 8 место в WEC LMP1 2016 Луис Делетраз 49 2 место в Formula Renault 2.0 NEC 2014 2 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2015 1 место в Formula Renault 2.0 NEC 2015 2 место в Formula V8 3.5 2016 Симон Пажно 48 5 место в IndyCar 2014 1 место в IndyCar 2016 Шарль Леклер 47 2 место в Formula Renault 2.0 ALPS 2014 4 место в Euro F3 2015 1 место в GP3 2016 Алекс Линн 46 1 место в GP3 2014 6 место в GP2 2015 6 место в GP2 2016 Ник де Врис 45 1 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2014 1 место в Formula Renault 2.0 ALPS 2014 3 место в Formula Renault 3.5 2015 6 место в GP3 2016 Хосе-Мария Лопес 45 1 место в WTCC 2014 1 место в WTCC 2015 1 место в WTCC 2016 Феликс Розенквист 43 8 место в Euro F3 2014 1 место в Euro F3 2015 Хуан-Пабло Монтойя 43 4 место в IndyCar 2014 2 место в IndyCar 2015 8 место в IndyCar 2016 Джолион Палмер* 40 1 место в GP2 2014 Стефан Сарразен 40 5 место в WEC LMP1 2014 6 место в WEC LMP1 2015 6 место в Formula E 2016 3 место в WEC LMP1 2016 Александр Росси 40 2 место в GP2 2015 Оливер Джарвис 40 4 место в WEC LMP1 2015 2 место в WEC LMP1 2016 Том Дильман 40 7 место в Formula Renault 3.5 2015 1 место в Formula V8 3.5 2016 Нельсон Пике-мл. 40 1 место в Formula E 2015 *Уже в составе Ф1 в 2017-м Гонщики по странам с наибольшим количеством очков, ни разу не стартовавшие в Ф1 Пилот Итого Очки Чемпионат Уилл Пауэр 90 3 1 место в IndyCar 2014 3 место в IndyCar 2015 2 место в IndyCar 2016 Нил Джани 80 3 3 место в WEC LMP1 2014 3 место в WEC LMP1 2015 1 место в WEC LMP1 2016 Марк Либ 80 3 3 место в WEC LMP1 2014 3 место в WEC LMP1 2015 1 место в WEC LMP1 2016 Ромен Дюма 80 3 3 место в WEC LMP1 2014 3 место в WEC LMP1 2015 1 место в WEC LMP1 2016 Антонио Джовинацци 76 3 6 место в Euro F3 2014 2 место в Euro F3 2015 2 место в GP2 2016 Сергей Сироткин 70 3 5 место в Formula Renault 3.5 2014 3 место в GP2 2015 3 место в GP2 2016 Скотт Диксон 66 3 3 место в IndyCar 2014 1 место в IndyCar 2015 6 место в IndyCar 2016 Лэнс Стролл 60 3 1 место в Italian F4 2014 5 место в Euro F3 2015 1 место в Euro F3 2016 Элио Кастроневеc 58 3 2 место в IndyCar 2014 5 место в IndyCar 2015 3 место в IndyCar 2016 Оливер Роуленд 53 3 4 место в Formula Renault 3.5 2014 1 место в Formula Renault 3.5 2015 9 место в GP2 2016 Шарль Леклер 47 3 2 место в Formula Renault 2.0 ALPS 2014 4 место в Euro F3 2015 1 место в GP3 2016 Ник де Врис 45 4 1 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2014 1 место в Formula Renault 2.0 ALPS 2014 3 место в Formula Renault 3.5 2015 6 место в GP3 2016 Хосе-Мария Лопес 45 3 1 место в WTCC 2014 1 место в WTCC 2015 1 место в WTCC 2016 Феликс Розенквист 43 2 8 место в Euro F3 2014 1 место в Euro F3 2015 Хироаки Ишиура 39 3 5 место в Super Formula 2014 1 место в Super Formula 2015 5 место в Super Formula 2016 Александр Албон 29 3 3 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2014 7 место в Euro F3 2015 2 место в GP3 2016 Эд Джонс 25 2 3 место в Indy Lights 2015 1 место в Indy Lights 2016 Грэм Рейхол 18 2 4 место в IndyCar 2015 5 место в IndyCar 2016 Норберт Мичелис 17 3 4 место в WTCC 2014 6 место в WTCC 2015 4 место в WTCC 2016 Ральф Арон 16 2 1 место в Italian F4 2015 7 место в Euro F3 2016 Габби Чавес 15 1 1 место в Indy Lights 2014 Тио Эллинас 15 1 4 место в Formula Renault 3.5 2015 Макс Дефорни 15 3 4 место в Formula Renault 2.0 NEC 2015 3 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2016 2 место в Formula Renault 2.0 NEC 2016 Рой Ниссани 15 1 4 место в Formula V8 3.5 2016 Нико Кари 13 2 1 место в F4 Northern European Zone 2015 10 место в Euro F3 2016 Сантьяго Уррутия 12 1 2 место в Indy Lights 2016 Йифей Е 12 1 1 место в French F4 2016 Джонни Чекотто 10 1 5 место в GP2 2014 Лукас Ауэр 10 1 4 место в Euro F3 2014 Том Кристенсен 10 1 4 место в WEC LMP1 2014 Карол Баз 8 2 1 место в CIK-FIA KF 2015 2 место в CIK-FIA 2016 Набиль Жефри 7 1 2 место в German F3 2014 Деннис Олсен 7 1 2 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2014 Рауль Гузман 7 1 3 место в Italian F4 2016 Джехан Дарувала 6 3 3 место в CIK-FIA KF 2014 5 место в Formula Renault 2.0 NEC 2015 4 место в Formula Renault 2.0 NEC 2016 Меди Беннани 6 2 8 место в WTCC 2015 5 место в WTCC 2016 Педро Хильтбранд 5 1 1 место в CIK-FIA 2016 Антониу Феликс да Кошта 3 1 8 место в Formula E 2015 Феликс Серралес 3 1 6 место в Indy Lights 2016 Марлон Стокинджер 2 1 9 место в Formula Renault 3.5 2014 Петру Габриэль Флореску 2 1 6 место в British F4 2016 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? 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