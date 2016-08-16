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Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году?

В этом году на получение суперлицензии могут претендовать 38 гонщиков — именно у них по результатам сезона-2016 накопилось достаточно баллов.

Не каждый даже самый талантливый гонщик может выступить в Формуле 1. Для этого ему надо накопить 40 баллов по определенной системе, чтобы получить суперлицензию.

Перед 2017 годом FIA немного изменила критерии получения суперлицензии. Впервые гонщики Формулы Е, а также австралийского чемпионата Supercars могли за свои результаты получить необходимые баллы.

В этот список попали как бывшие гонщики Ф1, так и те, кто по ряду причин уже не рассматривают выступление в Больших Призах в своей карьере.

Больше всего баллов у воспитанника Red Bull, чемпиона предыдущего сезона Формулы Е Себастьена Буэми — 121, а следом за ним расположился Андрэ Лоттерер, занявший второе место в японской Суперформуле в сезоне-2016 и пятое — в WEC в категории LMP1.

Достаточно баллов и у новичка Williams Лэнса Стролла (60), ставшего чемпионом европейской Ф3 в прошлом году.

В этом списке значатся такие претенденты на места в Ф1, как Антонио Джовинацци, Сергей Сироткин, Пьер Гасли, Шарль Леклер и другие.
Гонщики, накопившие достаточное количество баллов для получения суперлицензии в 2017-м
Пилот
Итого
Чемпионат
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Себастьен Буэми
121
1 место в WEC LMP1 2014
5 место в WEC LMP1 2015
2 место в Formula E 2015
1 место в Formula E 2016
8 место в WEC LMP1 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Андре Лоттерер
118
2 место в WEC LMP1 2014
3 место в Super Formula 2014
2 место в WEC LMP1 2015
3 место в Super Formula 2015
5 место в WEC LMP1 2016
2 место в Super Formula 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Лукас ди Грасси
100
4 место в WEC LMP1 2014
4 место в WEC LMP1 2015
3 место в Formula E 2015
2 место в Formula E 2016
2 место в WEC LMP1 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Стоффель Вандорн*
90
2 место в GP2 2014
1 место в GP2 2015
4 место в Super Formula 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Уилл Пауэр
90
1 место в IndyCar 2014
3 место в IndyCar 2015
2 место в IndyCar 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Нил Джани
80
3 место в WEC LMP1 2014
3 место в WEC LMP1 2015
1 место в WEC LMP1 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Марк Либ
80
3 место в WEC LMP1 2014
3 место в WEC LMP1 2015
1 место в WEC LMP1 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Ромен Дюма
80
3 место в WEC LMP1 2014
3 место в WEC LMP1 2015
1 место в WEC LMP1 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Антонио Джовинацци
76
6 место в Euro F3 2014
2 место в Euro F3 2015
2 место в GP2 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Эстебан Окон*
70
1 место в Euro F3 2014
1 место в GP3 2015
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Сергей Сироткин
70
5 место в Formula Renault 3.5 2014
3 место в GP2 2015
3 место в GP2 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Пьер Гасли
69
2 место в Formula Renault 3.5 2014
8 место в GP2 2015
1 место в GP2 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Марсель Фесслер
68
2 место в WEC LMP1 2014
2 место в WEC LMP1 2015
5 место в WEC LMP1 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Бенуа Трелуйе
66
2 место в WEC LMP1 2014
2 место в WEC LMP1 2015
6 место в WEC LMP1 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Скотт Диксон
66
3 место в IndyCar 2014
1 место в IndyCar 2015
6 место в IndyCar 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Казуки Накаджима
60
8 место в WEC LMP1 2014
1 место в Super Formula 2014
7 место в WEC LMP1 2015
2 место в Super Formula 2015
8 место в WEC LMP1 2016
6 место в Super Formula 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Лэнс Стролл*
60
1 место в Italian F4 2014
5 место в Euro F3 2015
1 место в Euro F3 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Лоик Дюваль
59
7 место в WEC LMP1 2014
4 место в Super Formula 2014
4 место в WEC LMP1 2015
9 место в Formula E 2015
8 место в Formula E 2016
2 место в WEC LMP1 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Элио Кастроневеc
58
2 место в IndyCar 2014
5 место в IndyCar 2015
3 место в IndyCar 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Оливер Роуленд
53
4 место в Formula Renault 3.5 2014
1 место в Formula Renault 3.5 2015
9 место в GP2 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Брендон Хартли
52
9 место в WEC LMP1 2014
1 место в WEC LMP1 2015
4 место в WEC LMP1 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Марк Уэббер
52
9 место в WEC LMP1 2014
1 место в WEC LMP1 2015
4 место в WEC LMP1 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Тимо Бернхард
52
9 место в WEC LMP1 2014
1 место в WEC LMP1 2015
4 место в WEC LMP1 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Энтони Дэвидсон
51
1 место в WEC LMP1 2014
5 место в WEC LMP1 2015
8 место в WEC LMP1 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Луис Делетраз
49
2 место в Formula Renault 2.0 NEC 2014
2 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2015
1 место в Formula Renault 2.0 NEC 2015
2 место в Formula V8 3.5 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Симон Пажно
48
5 место в IndyCar 2014
1 место в IndyCar 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Шарль Леклер
47
2 место в Formula Renault 2.0 ALPS 2014
4 место в Euro F3 2015
1 место в GP3 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Алекс Линн
46
1 место в GP3 2014
6 место в GP2 2015
6 место в GP2 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Ник де Врис
45
1 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2014
1 место в Formula Renault 2.0 ALPS 2014
3 место в Formula Renault 3.5 2015
6 место в GP3 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Хосе-Мария Лопес
45
1 место в WTCC 2014
1 место в WTCC 2015
1 место в WTCC 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Феликс Розенквист
43
8 место в Euro F3 2014
1 место в Euro F3 2015
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Хуан-Пабло Монтойя
43
4 место в IndyCar 2014
2 место в IndyCar 2015
8 место в IndyCar 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Джолион Палмер*
40
1 место в GP2 2014
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Стефан Сарразен
40
5 место в WEC LMP1 2014
6 место в WEC LMP1 2015
6 место в Formula E 2016
3 место в WEC LMP1 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Александр Росси
40
2 место в GP2 2015
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Оливер Джарвис
40
4 место в WEC LMP1 2015
2 место в WEC LMP1 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Том Дильман
40
7 место в Formula Renault 3.5 2015
1 место в Formula V8 3.5 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Нельсон Пике-мл.
40
1 место в Formula E 2015

*Уже в составе Ф1 в 2017-м
Гонщики по странам с наибольшим количеством очков, ни разу не стартовавшие в Ф1
Пилот
Итого
Очки
Чемпионат
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Уилл Пауэр
90
3
1 место в IndyCar 2014
3 место в IndyCar 2015
2 место в IndyCar 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Нил Джани
80
3
3 место в WEC LMP1 2014
3 место в WEC LMP1 2015
1 место в WEC LMP1 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Марк Либ
80
3
3 место в WEC LMP1 2014
3 место в WEC LMP1 2015
1 место в WEC LMP1 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Ромен Дюма
80
3
3 место в WEC LMP1 2014
3 место в WEC LMP1 2015
1 место в WEC LMP1 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Антонио Джовинацци
76
3
6 место в Euro F3 2014
2 место в Euro F3 2015
2 место в GP2 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Сергей Сироткин
70
3
5 место в Formula Renault 3.5 2014
3 место в GP2 2015
3 место в GP2 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Скотт Диксон
66
3
3 место в IndyCar 2014
1 место в IndyCar 2015
6 место в IndyCar 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Лэнс Стролл
60
3
1 место в Italian F4 2014
5 место в Euro F3 2015
1 место в Euro F3 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Элио Кастроневеc
58
3
2 место в IndyCar 2014
5 место в IndyCar 2015
3 место в IndyCar 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Оливер Роуленд
53
3
4 место в Formula Renault 3.5 2014
1 место в Formula Renault 3.5 2015
9 место в GP2 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Шарль Леклер
47
3
2 место в Formula Renault 2.0 ALPS 2014
4 место в Euro F3 2015
1 место в GP3 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Ник де Врис
45
4
1 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2014
1 место в Formula Renault 2.0 ALPS 2014
3 место в Formula Renault 3.5 2015
6 место в GP3 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Хосе-Мария Лопес
45
3
1 место в WTCC 2014
1 место в WTCC 2015
1 место в WTCC 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Феликс Розенквист
43
2
8 место в Euro F3 2014
1 место в Euro F3 2015
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Хироаки Ишиура
39
3
5 место в Super Formula 2014
1 место в Super Formula 2015
5 место в Super Formula 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Александр Албон
29
3
3 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2014
7 место в Euro F3 2015
2 место в GP3 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Эд Джонс
25
2
3 место в Indy Lights 2015
1 место в Indy Lights 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Грэм Рейхол
18
2
4 место в IndyCar 2015
5 место в IndyCar 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Норберт Мичелис
17
3
4 место в WTCC 2014
6 место в WTCC 2015
4 место в WTCC 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Ральф Арон
16
2
1 место в Italian F4 2015
7 место в Euro F3 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Габби Чавес
15
1
1 место в Indy Lights 2014
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Тио Эллинас
15
1
4 место в Formula Renault 3.5 2015
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Макс Дефорни
15
3
4 место в Formula Renault 2.0 NEC 2015
3 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2016
2 место в Formula Renault 2.0 NEC 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Рой Ниссани
15
1
4 место в Formula V8 3.5 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Нико Кари
13
2
1 место в F4 Northern European Zone 2015
10 место в Euro F3 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Сантьяго Уррутия
12
1
2 место в Indy Lights 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Йифей Е
12
1
1 место в French F4 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Джонни Чекотто
10
1
5 место в GP2 2014
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Лукас Ауэр
10
1
4 место в Euro F3 2014
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Том Кристенсен
10
1
4 место в WEC LMP1 2014
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Карол Баз
8
2
1 место в CIK-FIA KF 2015
2 место в CIK-FIA 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Набиль Жефри
7
1
2 место в German F3 2014
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Деннис Олсен
7
1
2 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2014
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Рауль Гузман
7
1
3 место в Italian F4 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Джехан Дарувала
6
3
3 место в CIK-FIA KF 2014
5 место в Formula Renault 2.0 NEC 2015
4 место в Formula Renault 2.0 NEC 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Меди Беннани
6
2
8 место в WTCC 2015
5 место в WTCC 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Педро Хильтбранд
5
1
1 место в CIK-FIA 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Антониу Феликс да Кошта
3
1
8 место в Formula E 2015
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Феликс Серралес
3
1
6 место в Indy Lights 2016
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Марлон Стокинджер
2
1
9 место в Formula Renault 3.5 2014
Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? Петру Габриэль Флореску
2
1
6 место в British F4 2016
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
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