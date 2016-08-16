ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кто из гонщиков может получить суперлицензию в этом году? В этом году на получение суперлицензии могут претендовать 38 гонщиков — именно у них по результатам сезона-2016 накопилось достаточно баллов. Не каждый даже самый талантливый гонщик может выступить в Формуле 1. Для этого ему надо накопить 40 баллов по определенной системе, чтобы получить суперлицензию. Перед 2017 годом FIA немного изменила критерии получения суперлицензии. Впервые гонщики Формулы Е, а также австралийского чемпионата Supercars могли за свои результаты получить необходимые баллы. В этот список попали как бывшие гонщики Ф1, так и те, кто по ряду причин уже не рассматривают выступление в Больших Призах в своей карьере. Больше всего баллов у воспитанника Red Bull, чемпиона предыдущего сезона Формулы Е Себастьена Буэми — 121, а следом за ним расположился Андрэ Лоттерер, занявший второе место в японской Суперформуле в сезоне-2016 и пятое — в WEC в категории LMP1. Достаточно баллов и у новичка Williams Лэнса Стролла (60), ставшего чемпионом европейской Ф3 в прошлом году. В этом списке значатся такие претенденты на места в Ф1, как Антонио Джовинацци, Сергей Сироткин, Пьер Гасли, Шарль Леклер и другие.

Гонщики, накопившие достаточное количество баллов для получения суперлицензии в 2017-м

Пилот

Итого

Чемпионат

Себастьен Буэми

121

1 место в WEC LMP1 2014

5 место в WEC LMP1 2015

2 место в Formula E 2015

1 место в Formula E 2016

8 место в WEC LMP1 2016

Андре Лоттерер

118

2 место в WEC LMP1 2014

3 место в Super Formula 2014

2 место в WEC LMP1 2015

3 место в Super Formula 2015

5 место в WEC LMP1 2016

2 место в Super Formula 2016

Лукас ди Грасси

100

4 место в WEC LMP1 2014

4 место в WEC LMP1 2015

3 место в Formula E 2015

2 место в Formula E 2016

2 место в WEC LMP1 2016

Стоффель Вандорн*

90

2 место в GP2 2014

1 место в GP2 2015

4 место в Super Formula 2016

Уилл Пауэр

90

1 место в IndyCar 2014

3 место в IndyCar 2015

2 место в IndyCar 2016

Нил Джани

80

3 место в WEC LMP1 2014

3 место в WEC LMP1 2015

1 место в WEC LMP1 2016

Марк Либ

80

3 место в WEC LMP1 2014

3 место в WEC LMP1 2015

1 место в WEC LMP1 2016

Ромен Дюма

80

3 место в WEC LMP1 2014

3 место в WEC LMP1 2015

1 место в WEC LMP1 2016

Антонио Джовинацци

76

6 место в Euro F3 2014

2 место в Euro F3 2015

2 место в GP2 2016

Эстебан Окон*

70

1 место в Euro F3 2014

1 место в GP3 2015

Сергей Сироткин

70

5 место в Formula Renault 3.5 2014

3 место в GP2 2015

3 место в GP2 2016

Пьер Гасли

69

2 место в Formula Renault 3.5 2014

8 место в GP2 2015

1 место в GP2 2016

Марсель Фесслер

68

2 место в WEC LMP1 2014

2 место в WEC LMP1 2015

5 место в WEC LMP1 2016

Бенуа Трелуйе

66

2 место в WEC LMP1 2014

2 место в WEC LMP1 2015

6 место в WEC LMP1 2016

Скотт Диксон

66

3 место в IndyCar 2014

1 место в IndyCar 2015

6 место в IndyCar 2016

Казуки Накаджима

60

8 место в WEC LMP1 2014

1 место в Super Formula 2014

7 место в WEC LMP1 2015

2 место в Super Formula 2015

8 место в WEC LMP1 2016

6 место в Super Formula 2016

Лэнс Стролл*

60

1 место в Italian F4 2014

5 место в Euro F3 2015

1 место в Euro F3 2016

Лоик Дюваль

59

7 место в WEC LMP1 2014

4 место в Super Formula 2014

4 место в WEC LMP1 2015

9 место в Formula E 2015

8 место в Formula E 2016

2 место в WEC LMP1 2016

Элио Кастроневеc

58

2 место в IndyCar 2014

5 место в IndyCar 2015

3 место в IndyCar 2016

Оливер Роуленд

53

4 место в Formula Renault 3.5 2014

1 место в Formula Renault 3.5 2015

9 место в GP2 2016

Брендон Хартли

52

9 место в WEC LMP1 2014

1 место в WEC LMP1 2015

4 место в WEC LMP1 2016

Марк Уэббер

52

9 место в WEC LMP1 2014

1 место в WEC LMP1 2015

4 место в WEC LMP1 2016

Тимо Бернхард

52

9 место в WEC LMP1 2014

1 место в WEC LMP1 2015

4 место в WEC LMP1 2016

Энтони Дэвидсон

51

1 место в WEC LMP1 2014

5 место в WEC LMP1 2015

8 место в WEC LMP1 2016

Луис Делетраз

49

2 место в Formula Renault 2.0 NEC 2014

2 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2015

1 место в Formula Renault 2.0 NEC 2015

2 место в Formula V8 3.5 2016

Симон Пажно

48

5 место в IndyCar 2014

1 место в IndyCar 2016

Шарль Леклер

47

2 место в Formula Renault 2.0 ALPS 2014

4 место в Euro F3 2015

1 место в GP3 2016

Алекс Линн

46

1 место в GP3 2014

6 место в GP2 2015

6 место в GP2 2016

Ник де Врис

45

1 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2014

1 место в Formula Renault 2.0 ALPS 2014

3 место в Formula Renault 3.5 2015

6 место в GP3 2016

Хосе-Мария Лопес

45

1 место в WTCC 2014

1 место в WTCC 2015

1 место в WTCC 2016

Феликс Розенквист

43

8 место в Euro F3 2014

1 место в Euro F3 2015

Хуан-Пабло Монтойя

43

4 место в IndyCar 2014

2 место в IndyCar 2015

8 место в IndyCar 2016

Джолион Палмер*

40

1 место в GP2 2014

Стефан Сарразен

40

5 место в WEC LMP1 2014

6 место в WEC LMP1 2015

6 место в Formula E 2016

3 место в WEC LMP1 2016

Александр Росси

40

2 место в GP2 2015

Оливер Джарвис

40

4 место в WEC LMP1 2015

2 место в WEC LMP1 2016

Том Дильман

40

7 место в Formula Renault 3.5 2015

1 место в Formula V8 3.5 2016

Нельсон Пике-мл.

40

1 место в Formula E 2015

*Уже в составе Ф1 в 2017-м

Гонщики по странам с наибольшим количеством очков, ни разу не стартовавшие в Ф1

Пилот

Итого

Очки

Чемпионат

Уилл Пауэр

90

3

1 место в IndyCar 2014

3 место в IndyCar 2015

2 место в IndyCar 2016

Нил Джани

80

3

3 место в WEC LMP1 2014

3 место в WEC LMP1 2015

1 место в WEC LMP1 2016

Марк Либ

80

3

3 место в WEC LMP1 2014

3 место в WEC LMP1 2015

1 место в WEC LMP1 2016

Ромен Дюма

80

3

3 место в WEC LMP1 2014

3 место в WEC LMP1 2015

1 место в WEC LMP1 2016

Антонио Джовинацци

76

3

6 место в Euro F3 2014

2 место в Euro F3 2015

2 место в GP2 2016

Сергей Сироткин

70

3

5 место в Formula Renault 3.5 2014

3 место в GP2 2015

3 место в GP2 2016

Скотт Диксон

66

3

3 место в IndyCar 2014

1 место в IndyCar 2015

6 место в IndyCar 2016

Лэнс Стролл

60

3

1 место в Italian F4 2014

5 место в Euro F3 2015

1 место в Euro F3 2016

Элио Кастроневеc

58

3

2 место в IndyCar 2014

5 место в IndyCar 2015

3 место в IndyCar 2016

Оливер Роуленд

53

3

4 место в Formula Renault 3.5 2014

1 место в Formula Renault 3.5 2015

9 место в GP2 2016

Шарль Леклер

47

3

2 место в Formula Renault 2.0 ALPS 2014

4 место в Euro F3 2015

1 место в GP3 2016

Ник де Врис

45

4

1 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2014

1 место в Formula Renault 2.0 ALPS 2014

3 место в Formula Renault 3.5 2015

6 место в GP3 2016

Хосе-Мария Лопес

45

3

1 место в WTCC 2014

1 место в WTCC 2015

1 место в WTCC 2016

Феликс Розенквист

43

2

8 место в Euro F3 2014

1 место в Euro F3 2015

Хироаки Ишиура

39

3

5 место в Super Formula 2014

1 место в Super Formula 2015

5 место в Super Formula 2016

Александр Албон

29

3

3 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2014

7 место в Euro F3 2015

2 место в GP3 2016

Эд Джонс

25

2

3 место в Indy Lights 2015

1 место в Indy Lights 2016

Грэм Рейхол

18

2

4 место в IndyCar 2015

5 место в IndyCar 2016

Норберт Мичелис

17

3

4 место в WTCC 2014

6 место в WTCC 2015

4 место в WTCC 2016

Ральф Арон

16

2

1 место в Italian F4 2015

7 место в Euro F3 2016

Габби Чавес

15

1

1 место в Indy Lights 2014

Тио Эллинас

15

1

4 место в Formula Renault 3.5 2015

Макс Дефорни

15

3

4 место в Formula Renault 2.0 NEC 2015

3 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2016

2 место в Formula Renault 2.0 NEC 2016

Рой Ниссани

15

1

4 место в Formula V8 3.5 2016

Нико Кари

13

2

1 место в F4 Northern European Zone 2015

10 место в Euro F3 2016

Сантьяго Уррутия

12

1

2 место в Indy Lights 2016

Йифей Е

12

1

1 место в French F4 2016

Джонни Чекотто

10

1

5 место в GP2 2014

Лукас Ауэр

10

1

4 место в Euro F3 2014

Том Кристенсен

10

1

4 место в WEC LMP1 2014

Карол Баз

8

2

1 место в CIK-FIA KF 2015

2 место в CIK-FIA 2016

Набиль Жефри

7

1

2 место в German F3 2014

Деннис Олсен

7

1

2 место в Formula Renault 2.0 Eurocup 2014

Рауль Гузман

7

1

3 место в Italian F4 2016

Джехан Дарувала

6

3

3 место в CIK-FIA KF 2014

5 место в Formula Renault 2.0 NEC 2015

4 место в Formula Renault 2.0 NEC 2016

Меди Беннани

6

2

8 место в WTCC 2015

5 место в WTCC 2016

Педро Хильтбранд

5

1

1 место в CIK-FIA 2016

Антониу Феликс да Кошта

3

1

8 место в Formula E 2015

Феликс Серралес

3

1

6 место в Indy Lights 2016

Марлон Стокинджер

2

1

9 место в Formula Renault 3.5 2014

Петру Габриэль Флореску

2

1

6 место в British F4 2016

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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