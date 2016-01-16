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GAZ GAZelle Next стал самым популярным LCV в России по итогам года - автоновости

GAZ GAZelle Next стал самым популярным LCV в России по итогам года - автоновостиGAZ GAZelle Next стал самым популярным LCV в России по итогам года

Автор фото: фликр.ком

Как сообщает аналитическое агентство Автостат в своем исследовании российского рынка легких коммерческих автомобилей, GAZ GAZelle Next в 2016 году стал самым популярным LCV на российском рынке.

Согласно данным аналитиков агентства, по итогам прошлого года совокупный объем рынка легких коммерческих автомобилей составил 92 700 экземпляров, что на 0,1% превышает результаты 2015 года. В декабре объем продаж LCV на российском рынке был зафиксирован на уровне 12 341 экземпляра. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель вырос на 27,3%.

Самым продаваемым автомобилем в сегменте в 2016 году стал отечественный GAZ GAZelle Next. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 18 687 экземпляров этой модели, тем самым улучшив свой результат на 40,4%. Только в декабре россияне приобрели 2 465 таких автомобилей – на 74% больше, чем годом ранее.

Второе место во внутреннем рейтинге сегмента занимает УАЗ 3909. В 2016 году в России было продано 9 179 отечественных LCV, что на 7,7% меньше, чем в 2015 году. В прошлом месяце объемы реализации этого автомобиля, напротив, выросли на 10,8%, до 1 372 экземпляров.

«Тройку» лидеров закрывает еще одна модель GAZ – 3221. За отчетный период компания сумела продать на российском рынке 5 101 экземпляр этого LCV, что более чем на треть превышает результаты 2015 года (+37,1%). За последний месяц этого периода GAZ реализовал в России 1 288 автомобилей, при этом рост продаж был отмечен на уровне 83%.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:02      |      Категория:  Автоновости
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