ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кевин Магнуссен: С новым регламентом от гонщиков будет зависеть гораздо больше Новобранец Haas Кевин Магнуссен признался, что благодаря новому регламенту гонщики снова станут определяющим звеном в итоговом результате. В сезоне-2017 автомобили изменят свою аэродинамику, а шины станут гораздо шире по сравнению с прошлогодними, в результате чего средняя скорость вырастет примерно на пять секунд на круге. «Если машины действительно станут намного быстрее, то от гонщика будет зависеть гораздо больше, — заявил Магнуссен в интервью Sky Sports. — Со старыми автомобилями приходилось чем-то жертвовать, а из-за проблем с резиной, ограниченного сцепления и высокой мощности часто случалась пробуксовка. Надеюсь, в автомобилях нового сезона мы больше будем думать о том, как действовать на пределе. В таких условиях компромиссы никого не будут волновать. Гораздо приятнее управлять автомобилем, на котором можно бесконечно атаковать, чем тем, где постоянно нужно выбирать верный компромисс». Магнуссен также надеется, что новый регламент здорово перетасует стартовую решетку. «Больше всех удивит Red Bull, — заявил датчанин. — Когда за победы будет бороться не только одна команда, станет намного интереснее. Надеюсь, что Ferrari тоже сможет прибавить. Нам же сложнее всего будет со всем правильно разобраться и понять, как что работает, ведь у нас небольшой коллектив, который не может позволить себе анализировать каждую мелочь. Так что нам придется попотеть, чтобы добиться результата. Надеюсь, у нас получится отличный автомобиль».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:49 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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