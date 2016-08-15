Губернатор Приморского края презентовал заявку на проведение «Недели звёзд КХЛ-2018» во Владивостоке

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в пятницу, 20 января, в Уфе презентовал заявку на проведение «Недели звёзд КХЛ» во Владивостоке в 2018 году.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что возможность принять у себя «Неделю звезд КХЛ» в январе 2018 года — большая честь и ответственность. В Приморье уже есть вся необходимая для этого спортивная инфраструктура.

«Домашняя арена приморского хоккейного клуба "Адмирал" - одна из самых заполняемых в континентальной хоккейной лиги. В текущем сезоне она вторая в лиге. Учитывая огромный интерес к хоккею, у нас есть планы построить ещё одну арену», — заявил глава региона.

Губернатор уверен, что «Неделя звёзд КХЛ» станет одним из самых ярких событий в спортивной жизни региона, а также послужит мощным импульсом для развития хоккея в Приморье.

«За последние несколько лет хоккей стал самым массовым зимним видом спорта в Приморье. Каждый матч "Адмирала" — это праздник для болельщиков, люди приходят семьями. Благодаря кумирам хоккея, тысячи ребят за последние несколько лет вышли на спортивные площадки», — отметил Владимир Миклушевский.

Зрителям был представлен уникальный план мероприятий «Недели звёзд КХЛ» во Владивостоке. Это Кубок Вызова МХЛ, женский Матч звезд, поединок следж-хоккеистов, а также главное событие шоу — Матч звёзд КХЛ.

Кроме того, организаторы из «Адмирала» готовы организовать зимнюю классику, сыграв на берегу Тихого океана с хабаровским «Амуром» или китайским «Куньлунем».

Также свои проекты в этот вечер презентовали финский «Йокерит», казанский «АК Барс» и астанинский «Барыс». Победитель, которому достанется право проведения «Недели звёзд КХЛ» в своём городе, станет известен уже в марте 2017 года.

Отметим, в этом году главное хоккейное шоу сезона, которое объединило сразу три лиги — КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, проходит в Уфе с 15 по 22 января. В спортивном мероприятии участвуют сильнейшие хоккеисты страны.





Пресс-служба администрации Приморского края