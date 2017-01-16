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PSA Peugeot Citroen готовится к выпуску нового суперкара под брендом DS - автоновости

PSA Peugeot Citroen готовится к выпуску нового суперкара под брендом DS - автоновостиPSA Peugeot Citroen готовится к выпуску нового суперкара под брендом DS

Автор фото: неткаршоу.ком

Британское издание «Autocar» со ссылкой на собственные источники сообщает, что французский концерн PSA Peugeot Citroen планирует пополнить модельный ряд премиального бренда DS новым серийным суперкаром.

Одной их традиций французского автопроизводителя является подготовка к крупным автомобильным выставкам высокотехноогичных и необычны, с точки зрения дизайна, суперкаров, подавляющему большинству из которых не суждено воплотиться в серийной версии. К примеру, такими концептами были представленный семь лет назад Citroen Survolt или еще более ранний GT by Citroen.

Однако некоторые из них все же имеют шансы встать на конвейер. В частности, предполагается, что выставленный на стенде концерна в прошлом году в рамках Международного автосалона в Женеве суперкар E-Tense вскоре стараниями французских инженеров превратится в серийный автомобиль и пополнит модельный ряд премиального бренда DS.

На это указывает сразу три вещи. Во-первых, сам руководитель PSA Peugeot Citroen Карлос Таварес в своих интервью уже высказывался о возможности появления серийного E-Tense. Во-вторых, концерн недавно оформил в патентном ведомстве права на само название автомобиля. А в-третьих, ранее E-Tense уже выкатывали на парижские улицы с целью оценить реакцию горожан на столь необычный автомобиль.

К сожалению, пока никаких официальных подробностей о будущей новинке еще нет, поэтому пока можно вспомнить, что концерн показал в Женеве. Это был двухдверный элекрокар, оснащенный системой заднего привода. Он приводился в движение 402-сильным электродвигателем, который питался от модуля литий-ионных аккумуляторов, расположенного непосредственно по полом салона.

Ожидается, что даже если руководство PSA решит запустить концепт-кар в серию, то это произойдет не раньше 2021 года, поскольку французским специалистам еще нужно успеть разработать среднеразмерный кроссовер и полноразмерный седан, которые являются гораздо более приоритетными моделями для премиального бренда.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:05      |      Категория:  Автоновости
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