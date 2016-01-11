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Рио Мичигами заменит Роба Хаффа в составе Honda WTCC

Официальный сайт Honda WTCC объявил о том, что в сезоне-2017 Роба Хаффа, перешедшего в Munnich Motorsport, в заводской команде заменит Рио Мичигами.

Роб Хафф перебрался из Honda в Munnich Motorsport

Мичигами, дебютировавший в WTCC в 2016-м в Мотеги, заняв 11-е и 17-е места в гонке открытия и главной гонке соответственно, станет новым напарником Тьягу Монтейру и Норберта Мичелиса.

«Я, как японский гонщик, очень горд тем, что мне выпал шанс представлять японского производителя в WTCC, – заявил 43-летний японец. – Я понимаю, что этот год станет огромным вызовом для меня, но я предельно мотивирован провести успешный сезон.

Кроме того, я использую весь опыт, полученный во время своей карьеры в Японии. Вместе с Honda, Тьягу и Норбертом я сделаю все возможное, чтобы достичь результата».

Мичигами примет участие в трехдневных тестах на автодроме Арагон, которые начинаются в среду и продлятся до пятницы.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
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