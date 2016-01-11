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Чемпионат и Первенство Приморья по кикбоксингу в разделе К-1 прошли во Владивостоке

Чемпионат и Первенство Приморья по кикбоксингу в разделе К-1 прошли во Владивостоке
На краевой турнир по кикбоксингу приехали спортсмены со всего Приморья. Более 60 участников сразились за главные награды в самом жестком разделе – К-1.



В ринге – противостояние спортсменов двух ведущих школ кикбоксинга. Владивостокский спортсмен Никита Полещук против уссурийца Дмитрия Кима. Бескомпромиссная схватка равных соперников. Но ничьих здесь не бывает – победу одержал Полещук.


Никита Полещук, участник соревнований, серебряный призер первенства мира (г. Владивосток): «В этом поединке мне удалось нанести больше ударов ногами. Благодаря сопернику получил опыт в этом бою, потому что соперник меня старше».



Зрелищный и динамичный вид спорта привлекает спортсменов и нравится зрителям. Соперники в ринге постоянно в движении – проводят комбинации, связки.



Артем Янчев, директор федерации кикбоксинга Приморского края: «К-1 в кикбоксинге считается самый жесткий, так как разрешены удары с колена как по ногам, так и в корпус и голову, удары с разворота – бэкфист, очень амплитудный и жесткий удар».



Кирилл Второв, участник соревнований (г. Уссурийск): «В этом разделе К-1 я попробовал в первый раз себя и мне очень понравилось, соперник был хороший, как и я был новичок, но он из тайского бокса, ему вся эта техника уже знакома, но я победил, постарался».



Все участники прошли отборочное сито в городских и районных турнирах. Здесь выступают сильнейшие. Для 15-летней Дарьи Хохловой из Находки – эти соревнования очередная ступень в спортивной карьере. Ее главная цель – набраться опыта и мастерства и выступать в профессиональных турнирах. А пока нужно научиться побороть чувство страха перед боем.



Дарья Хохлова, участница соревнований (г. Находка): «Характер у меня такой – идти до конца, добиваться своей цели, это не такой командный вид спорта. Сам за себя отвечаешь за свои действия в ринге».



Из числа победителей и призеров сформируют сборную Приморского края, которая через две недели будет защищать честь региона на дальневосточных соревнованиях в Якутии.



Елена Ритус, Вести. Приморье



Победители Чемпионата и Первенства Приморского края по К-1.

Юноши 2001-2002 гг.р.

до 45 кг Даниил Стяжкин (Находка);

до 51 кг Роман Тимерханов (Владивосток);

до 54 кг Никита Ивашкин (Владивосток);

до 57 кг Кирилл Второв (Уссурийск);

до 60 кг Денис Иванов (Находка);

до 63,5 кг Даниил Жеребцов (Владивосток).



Девушки 2001-2002 гг.р.

до 52 кг Дарья Хохлова (Находка).



Юниоры 1999-2000 гг.р.

до 51 кг Кирилл Кучеренко (Уссурийск);

до 54 кг Данила Бородин (Владивосток);

до 57 кг Никита Полещук (Владивосток);

до 63,5 кг Илья Радько (Владивосток);

до 67 кг Станислав Петров (Уссурийск);

до 81 кг Максат Ситников (Уссурийск).



Взрослые 1998 г.р. и старше

до 60 кг Михаил Ковырин (Уссурийск);

до 67 кг Максим Черненко (Владивосток);

до 71 кг Женишбек Рахманжан (Владивосток);

до 86 кг Андрей Черных (Владивосток).



За лучшую технику ведения боя награждены специальными призами:

среди юношей - Ивашкин Никита;

среди юниоров - Бородин Данила;

среди взрослых - Ковылин Михаил.



За волю к победе:

юноши - Фитцов Остап;

юниоры - Исламов Денис;

взрослые - Умнов Александр.



Самый красивый бой:

юноши - Логиновских Роман и Жеребцов Данил;

юниоры - Титов Александр и Полещук Никита;

взрослые - Джафаров Аршад и Черных Андрей.



Тренеру за подготовку чемпиона - Бородий Юрий Иванович.

Лучший судья - Калмыков Денис.





Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 23:07      |      Категория:  Все новости » Спорт
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