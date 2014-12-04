Себастьен Ожье: Победа на Ралли Монте-Карло – большой сюрприз для меня
Четырехкратный чемпион мира Себастьен Ожье успешно начал защиту своего титула, выиграв свой первый же ралли в составе M-Sport.После того, как Volkswagen объявила о своем уходе из WRC, француз перебрался в M-Sport, но тестировал Ford Fiesta лишь на протяжении нескольких дней, так до конца и не разобравшись в работе автомобиля.Однако это не помешало ему выиграть Ралли Монте-Карло.Ралли Монте-Карло: Первая победа Себастьена Ожье в составе M-Sport«Это был один из самых сложных этапов для нашего поколения гонщиков, – заявил Ожье, намекая на то, что в Монте-Карло пилоты соревновались на технике, сконструированной под новый регламент-2017. – Не стоит также забывать, что я примкнул к M-Sport всего месяц назад и провел в машине всего несколько дней.Я знал, что в Монте-Карло может случиться все что угодно, но мне катастрофически не хватало подготовки.Первое место в Монте-Карло – большой сюрприз для меня. Я рад за всю команду».Вторым соревнования завершил представитель Toyota Яри-Матти Латвала, уступивший Ожье 2 минуты 15 секунд.«После первого этапа слишком рано делать выводы о скорости той или иной машины. Пока трудно понять, кто добился наибольшего прогресса, – заметил финн. – Это отличный сигнал на первых порах. Я надеюсь, что скорость всех машин будет примерно одинаковой – это полезно для спорта.Также я надеюсь, что нам [Toyota] удастся продолжать в том же духе».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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