Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Себастьен Ожье: Победа на Ралли Монте-Карло – большой сюрприз для меня

Четырехкратный чемпион мира Себастьен Ожье успешно начал защиту своего титула, выиграв свой первый же ралли в составе M-Sport.

После того, как Volkswagen объявила о своем уходе из WRC, француз перебрался в M-Sport, но тестировал Ford Fiesta лишь на протяжении нескольких дней, так до конца и не разобравшись в работе автомобиля.

Однако это не помешало ему выиграть Ралли Монте-Карло.

Ралли Монте-Карло: Первая победа Себастьена Ожье в составе M-Sport

«Это был один из самых сложных этапов для нашего поколения гонщиков, – заявил Ожье, намекая на то, что в Монте-Карло пилоты соревновались на технике, сконструированной под новый регламент-2017. – Не стоит также забывать, что я примкнул к M-Sport всего месяц назад и провел в машине всего несколько дней.

Я знал, что в Монте-Карло может случиться все что угодно, но мне катастрофически не хватало подготовки.

Первое место в Монте-Карло – большой сюрприз для меня. Я рад за всю команду».

Вторым соревнования завершил представитель Toyota Яри-Матти Латвала, уступивший Ожье 2 минуты 15 секунд.

«После первого этапа слишком рано делать выводы о скорости той или иной машины. Пока трудно понять, кто добился наибольшего прогресса, – заметил финн. – Это отличный сигнал на первых порах. Я надеюсь, что скорость всех машин будет примерно одинаковой – это полезно для спорта.

Также я надеюсь, что нам [Toyota] удастся продолжать в том же духе».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:01      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
В Приморье прошел третий тур Ночной Хоккейной Лиги
4-12-2014, 11:00, Спорт
Третий тур отборочного турнира в Приморье проходил согласно календаря 29 и 30 ноября. Зрители и болельщики быстро привыкли к играм Ночной Хоккейной Лиги, которые проходят в выходные дни и уже целыми...
Подробнее
Алекс Вурц: Объявлять бойкот никто не планирует
1-09-2015, 16:01, Спорт
Ассоциация пилотов Формулы 1 полагает, что гонщики должны наладить диалог с поставщиком шин Pirelli, а не угрожать бойкотом из-за инцидентов на Гран При Бельгии. Себастьян Феттель и Нико Росберг...
Подробнее
Ориентировщики открыли сезон краевыми стартами
6-03-2016, 00:40, Спорт
...
Подробнее
Рио Харьянто: Я должен учиться на ошибках
26-02-2016, 07:55, Спорт
Новичок Manor Рио Харьянто после своей первой аварии в Формуле 1 заявил, что должен быстро учиться на ошибках. После вылета в свой первый день на тестах в среду, в начале дневной сессии в четверг...
Подробнее
Владивостокские хоккеисты взяли
26-11-2014, 13:08, Спорт
В Чугуевке с 21 по 23 ноября прошел хоккейный турнир среди детско-юношеских спортивных школ Приморского края среди юношей 2004-05 годов рождения. Победу в нем одержала команда «Полюс». Тренирует...
Подробнее
Семья Жюля Бьянки организовала фонд поддержки молодых гонщиков
26-05-2016, 10:41, Спорт
Семья покойного Жюля Бьянки организовала фонд поддержки молодых гонщиков, стремящихся попасть в Формулу 1. Жюль Бьянки принял участие в 34-х Гран При в составе команды Marussia, и его лучшим...
Подробнее
В Rebellion рассматривают дебют модели R-One в Спа как тесты
2-05-2014, 13:10, Спорт
Команда Rebellion подготовила новый прототип R-One к этапу WEC в Спа – но не ждет от него чудес...
Подробнее
Валттери Боттас: Темп машины на Medium был ужасным
19-04-2016, 16:07, Спорт
Пилот Williams Валттери Боттас рассказал о причинах невнятного выступления на Гран При Китая. Валттери стартовал пятым, но в итоговом протоколе скатился на десятое место. «Жаль, что мне не удалось...
Подробнее
Сегодня
6-10-2016, 23:03, Спорт
6 октября в очередном домашнем матче «Адмирал» сыграет с ХК «Сочи». Начало встречи в 19:30 (вдк). Начало предматчевого шоу в 19:15. Представляем соперника – ХК «Сочи» Клуб образован: 2014 год...
Подробнее
Кикбоксеры Приморья завоевали медали на всероссийском турнире
23-05-2016, 01:43, Спорт
В Екатеринбурге завершились Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу–киком. По итогам соревнований двое приморских спортсменов включены в сборную страны. Из 13...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU