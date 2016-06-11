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Нико Росберг: Жизнь – это больше, чем гонки по кругу

Чемпион мира-2016 Нико Росберг в очередной раз прокомментировал свое решение завершить карьеру и рассказал о планах на будущее.

«Я считаю, что достиг главной цели в своей карьере. Сейчас я могу оглянуться назад и сказать, что добился всего, чего хотел, – сказал Нико на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. – Сейчас я хочу отдавать себя проектам, которые будут помогать людям.

Вскоре я отправлюсь с визитом в Германию к больным детям. Думаю, они будут рады увидеть меня, и мы проведем отличное время вместе. Это первый вопрос на повестке дня.

Также меня привлекают энергосберегающие технологии: в этой отрасли есть масса возможностей. К примеру, это электрокары. Здесь в Швейцарии я проехался в такси Tesla. Ощущения невероятные. Впечатляет то, что мы к этому наконец пришли.

Я хочу заниматься новыми проектами. Посмотрим, что уготовило для меня будущее.

Если говорить о спорте на наивысшем уровне, то нужно отдавать 110% себя этому занятию. Времени на остальное просто не остается. По крайней мере, я воспринимал это именно так.

На второй план отходят семья, друзья, другие интересные проекты. Но сейчас у меня появилось время. Жизнь – это больше, чем просто гонки по кругу. Я считаю, что вовремя ушел из Ф1».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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