Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Гнойный артрит, - симптомы, диагностика, лечение

Как распознать заболевание и как лечить?

Такое заболевание, как гнойный артрит, представляет собой поражение всего сустава инфекцией. При этом нарушаются нормальные функции сустава, в качестве причины выступают различные микробы. Такой недуг носит тяжёлый характер, поскольку он вызывает множество осложнений. Осложнения могут затрагивать и двигательные функции организма, могут сказаться на качестве жизни на человека, в отдельных случаях даже угрожают жизни.

Какова причина

Рассматривая причины появления проблемы, стоит выделить, что данный процесс вызывается стафилококками. Отмечаются случаи, когда заболевание вызывается стрептококками, гонококками. Также причиной может стать поражение кишечной палочкой, бактериями хламидиоза, тифа.

Какие виды отмечаются?

На сегодняшний день специалисты выделяют первичное воспаление и вторичное. Первый вариант считается итогом прямого соприкосновения с очагом инфекций. Вторичным воспаление принято называть тогда, когда микроорганизма переселяются в сустав из соседних мест, где отмечается воспаление.

Что чувствует больной?

Симптомы при таком недуге развиваются быстро, они проявляются скоро с самого начала. отмечается отёк в той области сустава, которая оказалась поражена. Кожный покров становится горячим и чувствительным, заболевший сразу заметит проблему. При этом недуг отличается острыми ощущениями, вначале их можно назвать разлитыми. Но при развитии недуга и отсутствии лечения, приобретают пульсирующий и стреляющий характер. Если двигать конечностью, то боли будут только возрастать, со временем боль становится такой не выносимой, что придётся занимать определённую позу для сокращения болевых ощущений.

Какой должна быть диагностика?

Для определения заболевания должны быть проведены соответствующие диагностические мероприятия. Также диагностика позволяет определить, какое лечение стоит назначить. Эффективность леебных мероприятий, возможность восстановить работу повреждённого сустава зависят именно от того, как рано был поставлен диагноз.

Как же лечить?

Главное, не бездействовать, если появилось подозрение на появление гнойного артрита. Больного нужно госпитализировать, стационар считается оптимальным и верным решением. Если проблема началась недавно, то можно будет обойтись антибиотиками, но и такое лечение должно проводиться под контролем доктора в условиях отделения.




Опубликовано:   Сегодня, 13:55      |      Категория:  Красота и здоровье
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
«Благое дело» представит свое творчество на открытии ландшафтно-парковой зоны кампуса ДВФУ
29-05-2014, 18:37, Красота и здоровье
1 июня на территории ландшафтно-парковой зоны кампуса ДВФУ на острове Русском пройдет празднование Дня защиты детей. В программе праздника - выступление ведущих творческих коллективов города, игры и...
Подробнее
Какое влияние оказал Чернобыль на заболевания щитовидной железы?
23-01-2014, 04:21, Красота и здоровье
Гипотиреоз, тиреотоксикоз, тиреодит, тиреоидэктомия… Человек, который столкнулся с заболеваниями щитовидной железы, знает эти термины как таблицу умножения на два третьеклассник. Если вы не знаете –...
Подробнее
Интимная гигиена – важная составляющая жизни здоровой женщины
1-11-2013, 00:00, Красота и здоровье
Многие женщины недооценивают важность интимной гигиены, больше внимания уделяя уходу за телом и лицом. В головах женщин могут удержаться названия сотен кремов, скрабов и лосьонов, которые необходимы...
Подробнее
Капустная диета - одна из наиболее действенных и эффективных,
23-01-2013, 19:21, Красота и здоровье
Капустная диета - одна из наиболее действенных и эффективных, потому как этот овощ весьма низкокалориен. Кроме того, в нем содержится множество минералов, растительной клетчатки и витаминов,...
Подробнее
О природных компонентах натуральной косметики
12-09-2016, 15:58, Красота и здоровье
Эта публикация – рекомендации специалистов Корпорации Сибирское здоровье по поводу природных компонентов и особенностей применения натуральной косметики. Вы более не будете теряться, глядя на...
Подробнее
Не стоит удивляться, но множество женщин задаются
23-01-2013, 19:21, Красота и здоровье
Не стоит удивляться, но множество женщин задаются вопросом о том, как быстро набрать вес. В то время, как 90% девушек борются с ненавистными лишними килограммами и пышными формами, есть и такие,...
Подробнее
Длина юбки. Семь раз отмерь?
9-02-2014, 03:33, Красота и здоровье
Казалось бы, вопрос не стоит обсуждения – да любая длина нормально будет, была бы сама юбка красивая! Ан нет: здесь и закономерности (на основе принципа золотого сечения), и свой правильный подход....
Подробнее
Окрашивание седых волос. Как получить желаемый оттенок?
5-05-2014, 08:51, Красота и здоровье
Все женщины, независимо от возраста, хотят быть красивыми. Краска для волос призвана помочь в этом. Но не всегда на седых волосах получается желаемый оттенок. Часто можно встретить яркие...
Подробнее
Избыточный вес и лень. Что первично? Диета!
7-04-2014, 07:50, Красота и здоровье
Учёные из Калифорнийского университета во главе с профессором Аароном Блейсделлом (Aaron Blaisdell) провели эксперимент над крысами. Они отобрали 32 самки и разделили их на две группы случайным...
Подробнее
Астрологический фитнес
4-05-2010, 13:29, Красота и здоровье
Если вы твердо решили заняться своей фигурой, не спешите искать первый попавшийся фитнес-клуб или бассейн. Оказывается, виды физических нагрузок можно подбирать по знакам Зодиака....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU