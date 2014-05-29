Гнойный артрит, - симптомы, диагностика, лечение

Такое
заболевание, как гнойный артрит, представляет собой поражение всего
сустава инфекцией. При этом нарушаются нормальные функции сустава, в
качестве причины выступают различные микробы. Такой недуг носит тяжёлый
характер, поскольку он вызывает множество осложнений. Осложнения могут
затрагивать и двигательные функции организма, могут сказаться на
качестве жизни на человека, в отдельных случаях даже угрожают жизни.
Какова причина
Рассматривая
причины появления проблемы, стоит выделить, что данный процесс
вызывается стафилококками. Отмечаются случаи, когда заболевание
вызывается стрептококками, гонококками. Также причиной может стать
поражение кишечной палочкой, бактериями хламидиоза, тифа.
Какие виды отмечаются?
На
сегодняшний день специалисты выделяют первичное воспаление и вторичное.
Первый вариант считается итогом прямого соприкосновения с очагом
инфекций. Вторичным воспаление принято называть тогда, когда
микроорганизма переселяются в сустав из соседних мест, где отмечается
воспаление.
Что чувствует больной?
Симптомы при таком
недуге развиваются быстро, они проявляются скоро с самого начала.
отмечается отёк в той области сустава, которая оказалась поражена.
Кожный покров становится горячим и чувствительным, заболевший сразу
заметит проблему. При этом недуг отличается острыми ощущениями, вначале
их можно назвать разлитыми. Но при развитии недуга и отсутствии лечения,
приобретают пульсирующий и стреляющий характер. Если двигать
конечностью, то боли будут только возрастать, со временем боль
становится такой не выносимой, что придётся занимать определённую позу
для сокращения болевых ощущений.
Какой должна быть диагностика?
Для
определения заболевания должны быть проведены соответствующие
диагностические мероприятия. Также диагностика позволяет определить,
какое лечение стоит назначить. Эффективность леебных мероприятий,
возможность восстановить работу повреждённого сустава зависят именно от
того, как рано был поставлен диагноз.
Как же лечить?
Главное,
не бездействовать, если появилось подозрение на появление гнойного
артрита. Больного нужно госпитализировать, стационар считается
оптимальным и верным решением. Если проблема началась недавно, то можно
будет обойтись антибиотиками, но и такое лечение должно проводиться под
контролем доктора в условиях отделения.
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