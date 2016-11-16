ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Станислав Травников выиграл первый этап чемпионата России по ралли Российский раллийный чемпионат открыла гонка в Карелии. Ралли собрало всего 45 участников, но на остроту борьбы это не повлияло. В первый день Ралли Карелия на спецучастках доминировали экипажи команды Prospeed-Uralasbest Станислав Травников и Игорь Буланцев – первый выиграл пять из шести спецучастков, а второй показал лучшее время на одном допе. Неудивительно, что именно Травников возглавил абсолютный зачёт первого этапа чемпионата страны с отрывом в полминуты от ближайшего соперника. А вот его товарищу по команде не повезло: всего одна "запаска" на два пробитых колеса, и Буланцеву пришлось ехать заключительный доп дня на диске. Итог – потерянные полминуты и три позиции: со второго места Игорь откатился на пятое.



Игорь Буланцев. Фото: Дмитрий Гальчун

В результате по итогам пятницы на вторую строчку вышел Олег Топоров, но всего в пяти с половиной секундах позади него на третьей позиции был чрезвычайно грозный соперник – действующий чемпион России Сергей Успенский. Результат москвича особенно ценен тем, что он был достигнут на неисправной машине! «День начался хорошо, но, к сожалению, машина у нас вышла из строя на первом же спецучастке, а дальше, как говорится, все пошло не так, – прокомментировал события дня Сергей Успенский. – Мы выживали всю секцию. Откровенно говоря, даже не надеялись финишировать. Трансмиссия явно имела какую-то неисправность – были люфты и удары, но мы доехали до финиша. Конечно, с прогрессирующей потерей в скорости, но самое главное финишировали. В общем и целом, гонка была интересная для нас, мы очень быстро ехали. Мы довольны своим результатом. Все впереди, будем бороться. Довольно неплохой фундамент заложен в рамках всего чемпионата. Пока нет уверенности в том, сложится ли проехать все этапы, но точно стартуем на следующем, в Пено, а дальше будет видно».



Сергей Успенский. Фото: Дмитрий Гальчун

Александр Осипов и Игорь Буланцев замкнули первую пятёрку "абсолюта". Далее – Павел Щербаков, Алексей Семёнов, Александр Посадский, Сергей Попов и Денис Коваленко. К сожалению, уже в дебюте гонка лишилась сразу нескольких серьёзных игроков. На первом же СУ у Григория Трегубова и Александра Рогозина возникли проблемы с двигателями их автомобилей. В итоге пермяк продержался до третьего спецучастка, а ижевчанин сошёл на втором из-за отсутствия компрессии в одном цилиндре. Трегубов в интервьюАВТОСПОРТ.com.ru так прокомментировал свой сход: «С середины первого спецучастка у нас начались проблемы с мотором, машина "не ехала". На втором допе двигатель окончательно потерял тягу и перегрелся…» Помимо Трегубова и Рогозина список гонщиков, не добравшихся до финиша первого дня, пополнили перевернувшийся Александр Зайцев, "списавший" свою BMW после шести оборотов через крышу Кирилл Чапаев, улетевший в лес Артур Мурадян и Денис Громов.



Автомобиль Артура Мурадяна после вылета

Второй день Ралли Карелия прошёл под диктовку ветерана российского ралли Сергея Успенского. На отремонтированной Subaru он показал великолепный темп, но, даже выиграв пять из шести спецучастков второго дня, он так и не смог догнать лидера гонки Станислава Травникова. Экипажи Prospeed проведут сезон в ERC и чемпионате России Гонщик команды Prospeed-Uralasbest выиграл в субботу всего один доп, но куда важнее то, что на остальных – он показывал результаты в четвёрке лучших. Такая стабильность и позволила Станиславу и выступившему в роли штурмана вице-чемпиону Европы по ралли Алексею Лукьянюку одержать победу на стартовом этапе чемпионата России.



Станислав Травников и Алексей Лукьянюк. Фото: Дмитрий Гальчун

По итогам двух дней гонки Травников опередил Успенского на 11,6 секунды. Третьим Ралли Карелия закончил Олег Топоров – его проигрыш победителю составил 41,7 секунды. Игорь Буланцев, отыгравший по ходу второго дня одну позицию, финишировал четвертым. Пятая строчка протокола осталась за Александром Осиповым, далее Алексей Семёнов, Сергей Попов и Александр Посадский. Девятое и десятое места на финише гонки у Дмитрия Воронова и Дмитрия Мячина – победителей моноприводных зачётов R3 и R2 соответственно. Не обошлось во второй день без сходов – не финишировали Павел Щербаков (поломка подвески), Евгений Суховенко (коробка передач), Михаил Миронов (полуось), Степан Кондрашов (вылет), Максим Белюков (подвеска), Юрий Образцов, Никита Масюк, и Максим Павлов.

Зачёт R3



Дмитрий Воронов. Фото: Дмитрий Гальчун

В мощном моноприводном зачёте гонщик заводской команды Lada Sport Дмитрий Воронов выиграл с огромным преимуществом – он одержал победы на одиннадцати спецучастках из двенадцати. Финишировавший вторым Пётр Туркин выиграл один доп, проиграв петербуржцу по итогам гонки более двух минут. Замкнул тройку призёров Станислав Николаев.

Зачёт R2



Дмитрий Мячин. Фото: Михаил Хващевский

В отличие от зачёта R3 в младшем моноприводе гонщик Lada Sport Евгений Суховенко столкнулся с серьёзной конкуренции экипажей, выступавших на Peugeot 208 R2 – Дмитрия Мячина и Артура Мурадяна. Но на заключительном допе первого дня последний вылетел с трассы и покинул борьбу. А в середине второго дня ростовчанин сошёл – из коробки передач выпал щуп, после чего из КПП вытекло всё масло. Мячин одержал победу, вторым финишировал Павел Туфрин, а третьим стал Юрий Аршанский. Алексей Сергеев специально для АВТОСПОРТ.com.ru Ралли Карелия 2017 Перейти в фотогалерею

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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