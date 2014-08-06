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Паскаль Верляйн снялся с Гонки чемпионов-2017

Новобранец Sauber Паскаль Верляйн вынужден был отказаться от дальнейшего участия в Гонке чемпионов-2017.

Дело в том, что вчера немец угодил в аварию после контакта с Фелипе Массой.

Видео и объяснение аварии Паскаля Верляйна на Гонке чемпионов

Несмотря на то, что пилот избежал серьезных травм в результате инцидента, доктора приняли решение не допускать Паскаля к соревнованиям во второй день в мерах предосторожности.

«Очень обидно сниматься с Гонки чемпионов, – сказал Верляйн. – Я бы хотел выступить здесь снова и чувствую себя нормально, но доктора предписали мне отдых. Я прислушаюсь к их совету.

Я чувствую не более, чем умеренный дискомфорт, но моя первоочередная цель – сезон-2017 Ф1.

Я пропущу второй день соревнований в Майами, но, пользуясь моментом, пожелаю успехов моему напарнику по команде Себастьену Феттелю и другим участникам Гонки чемпионов».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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