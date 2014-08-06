ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Паскаль Верляйн снялся с Гонки чемпионов-2017 Новобранец Sauber Паскаль Верляйн вынужден был отказаться от дальнейшего участия в Гонке чемпионов-2017. Дело в том, что вчера немец угодил в аварию после контакта с Фелипе Массой. Видео и объяснение аварии Паскаля Верляйна на Гонке чемпионов Несмотря на то, что пилот избежал серьезных травм в результате инцидента, доктора приняли решение не допускать Паскаля к соревнованиям во второй день в мерах предосторожности. «Очень обидно сниматься с Гонки чемпионов, – сказал Верляйн. – Я бы хотел выступить здесь снова и чувствую себя нормально, но доктора предписали мне отдых. Я прислушаюсь к их совету. Я чувствую не более, чем умеренный дискомфорт, но моя первоочередная цель – сезон-2017 Ф1. Я пропущу второй день соревнований в Майами, но, пользуясь моментом, пожелаю успехов моему напарнику по команде Себастьену Феттелю и другим участникам Гонки чемпионов».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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