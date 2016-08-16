Джолион Палмер: Дебютный сезон в Ф1 сделал меня сильнее с точки зрения психологии
Пилот Renault Джолион Палмер признал, что его дебютная кампания в Ф1 получилась довольно сложной.В 2016-м британец набрал всего-навсего одно очко, в то время как его бывший напарник Кевин Магнуссен положил в копилку французской команды семь очков.Тем не менее Джолион уверен, что прошедшая кампания сделала его более психологически устойчивым.«Я стал гораздо сильнее. Могу сказать, что с психологической точки зрения мне пришлось нелегко, – сказал Палмер в интервью AUTOSPORT.com. – Я перенес все возможные испытания, выступая за рулем сложноуправляемой машины.Не стоит забывать о психологических играх с другими пилотами [за место на стартовой решетке в 2017-м], ведь я не знал, что случится в следующие несколько месяцев. Это не только закаляет тебя с точки зрения психологии, но и делает тебя более сильным гонщиком.Я считаю, что все эти испытания являются полезным опытом, если это поможет тебе в будущем. Кроме того, я надеюсь, что все самое сложное уже осталось позади».Также Джолион рассказал, что стал более подкован в технических вопросах. Особенно помогли ему в этой области сезонные тесты на автодроме в Сильверстоуне сразу после завершения Гран При Великобритании.«С точки зрения технического понимания, я многому научился, – заявил Палмер. – Во время тестового дня в Сильверстоуне мы пробовали много всего нового на автомобиле и сумели протестировать несколько полезных деталей, которые нам понадобились. Благодаря этому нам удалось прийти в ту точку, где мы находимся сейчас.В нашей команде работает много опытных сотрудников, которые привыкли бороться за более высокие места на стартовой решетке. Они не могут быть довольны тем, где сейчас находится команда. Все работают на максимуме, чтобы добиться лучшего результата». Autosport.com Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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