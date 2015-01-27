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Chery готовит новый кроссовер для российского рынка - автоновости

Chery готовит новый кроссовер для российского рынка - автоновостиChery готовит новый кроссовер для российского рынка

Автор фото: фликр.ком

Китайская компания Chery планирует в течение этого года вывести на российский рынок новый кроссовер B-сегмента.

Об этом журналистам рассказал генеральный директор российского представительства китайской марки Геннадий Павлов. По его словам, в текущем году российская линейка бренда пополнится еще одним представителем SUV-сегмента, который, как полагают аналитики компании, будет востребован российскими потребителями.

Речь идет о компактном кроссовере, который на русскоязычной версии официального сайта Chery называется «Tiggo X». На родном авторынке аналогичная модель реализуется под названием Tiggo 3x. Однако, предполагается, что его окончательное имя для российского рынка будет изменено на «Tiggo 2».

Кроме того, в ближайшее время китайский автопроизводитель планирует включить в свою российскую линейку еще пару автомобилей из семейства Tiggo. Как утверждает Павлов, в 2016 году компания импортировала в Россию большое количество автомобилей моделей Indis, Bonus и Very, цена которых удерживалась на первоначальном уровне, что помогло реализовать их в сжатые сроки. «Но современные кроссоверы продаются куда лучше. Мы только что обновили Tiggo 5 и пустили его в продажу, а в феврале определимся с ценами на новинку – Tiggo 3 и обнародуем их», - заявил он.

В целом же, по словам официального представителя компании, Chery на российском рынке будет, в основном представлена автомобилями популярного сегмента SUV.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:43      |      Категория:  Автоновости
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