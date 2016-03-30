ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Мониша Кальтенборн: Маркус Эрикссон способен выигрывать гонки Руководитель Sauber Мониша Кальтенборн считает, что у Маркуса Эрикссона есть потенциал для того, чтобы выигрывать Гран При Ф1. Маркус провел в Ф1 три сезона, выступая за Caterham и Sauber. Пока что его лучшим результатом является восьмое место. «Нужно иметь цель, а также получить шанс быть в нужное время в нужном месте. Я не вижу причин, по которым он [Маркус] не мог бы стать победителем Гран При», - сказала Мониша в интервью AUTOSPORT.com. В 2016-м Эрикссон опередил Фелипе Насра в квалификациях со счетом 12:7, а в гонках, где они оба финишировали, девять раз оказывался впереди бразильца, а Фелипе опережал Маркуса четыре раза. Тем не менее именно Наср набрал единственные для Sauber очки в кампании-2016, завершив гонку в Бразилии на девятом месте. Кальтенборн осталась довольна прогрессом Эрикссона в прошлом сезоне. «Он сделал большой шаг вперед, – продолжила Мониша. – Вы можете видеть это по его выступлениям в целом. Более того, он может прогрессировать. Впереди еще много работы. У Маркуса есть сильные стороны, и нужно их развивать. Благодаря полученному опыту, он будет постепенно расширять свои гоночные горизонты, работая над собой. Кроме того, для пилота, особенно молодого, также важна психологическая составляющая. Маркус нашел способ, как можно сохранять максимальную концентрацию, что очень важно для гонщика. В последних гонках он действительно прибавил. У Маркуса есть большой потенциал».



Autosport.com

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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