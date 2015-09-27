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Власти Лондона ввели новые запреты для улучшения экологической ситуации в городе - автоновости

Власти Лондона ввели новые запреты для улучшения экологической ситуации в городе - автоновостиВласти Лондона ввели новые запреты для улучшения экологической ситуации в городе

Автор фото: фликр.ком

Муниципальные власти столицы Великобритании планируют ввести новые ограничения для автовладельцев, призванные улучшить экологическую ситуацию в городе.

Так, власти Лондона надеются сократить объемы вредных выбросов, запретив водителям оставлять свои автомобили на стоянке с включенным двигателем. Впрочем, такое ограничение будет действовать только в центральных районах города, где трафик наиболее плотный.

Контролировать исполнение новых требований будут специально созданные группы инспекторов. Они будут обходить центральные районы Лондона и штрафовать водителей всех автомобилей, которые простаивают с заведенным мотором дольше одной минуты. Стоит отметить, что под действие запрета, кроме «гражданских» машин, попадут также грузовики, пассажирские автобусы и такси.

Запрет вступит в силу с 4-ого февраля текущего года и после этой даты всем нарушителяи начнут рассылать письменные уведомления о нарушении. После трех таких «страйков» водителя ждет штраф в размере 80 фунтов стерлингов (приблизительно 5 890 рублей по текущему курсу ЦБ РФ). Однако, в случае, если нарушить оплатит его в течение 14-ти дней, власти предоставят скидку в 50%.

Напомним, что в 2019 году в центр Лондона бесплатно смогут въехать только владельцы дизельных автомобилей, соответствующих экологическому стандарту Евро-6, и бензиновых автомобилей, соответствующих стандарту Евро-4. Все остальные будут вынуждены оплачивать проезд.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:02      |      Категория:  Автоновости
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