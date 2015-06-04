ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Как новый топливный регламент отразится на сезоне-2017? В то время как основное внимание в новом регламенте сосредоточено на изменениях аэродинамики, со стороны двигателя также будут существенные обновления — рассказали в AUTOSPORT.com. Поскольку система жетонов на доработку была упразднена, теперь ограничения на топливные смеси, вес и материалы будут направлены на то, чтобы не допустить перерасхода средств. В 2017 году каждая команда сможет назначить только пять топливных смесей, и только две — на каждый гоночный уик-энд. Раньше ограничений никаких не было. Это сильно сократит масштабы изменений между квалификацией и гонкой, и к тому же команды перестанут использовать топливо, привязанное к характеристикам трассы. К новым правилам придется адаптироваться даже тем командам, у кого сложились стабильные отношения с топливным поставщиком, как, например, у Mercedes с Petronas. Некоторые команды особенно ощутят на себе эти правила, поскольку они вынуждены чередовать топливных производителей: допустим, Red Bull и Exxon/Mobil, и McLaren с BP/Castrol. Renault также должна подтвердить в ближайшее время переход от Total. Тем не менее Red Bull может выиграть от сотрудничества с Mobil, имеющего большой опыт работы с разными двигателями. И хотя BP отстает на три сезона, она сможет быстро развить свою базу данных, особенно если Renault и Toro Rosso тоже станут клиентами компании. Качество смазочных материалов является ключевым для выходной мощности во всем диапазоне оборотов, а также для надежности двигателей Ф1. Поставщики команд приезжают на этапы, устанавливают собственные лаборатории на пит-лейне, чтобы проверять топливо на соответствие правилам, контролировать производительность своей продукции, помогать принимать решения о выборе той или иной спецификации и выявлять потенциальные проблемы прежде, чем они дадут о себе знать — в общем, нагрузка существенная на каждой гонке. Поскольку топливо доставляется непосредственно на каждый этап, инженеры должны сперва проверить его на предмет загрязнений, чтобы оно прошло техническую проверку FIA. С помощью газовой хроматографии топливо разделяется на составляющие, чтобы проверить молекулярный состав каждого образца. Все проверки осуществляет FIA. Каждый уик-энд примерно 40 образцов проходят тестирование. Также топливо проверяется непосредственно при работе с силовой установкой V6 и коробкой передач. Shell, к примеру, использует устройство с вращающимся дисковым электродом, проводящее спектографический оптический анализ. Это позволяет проверить смазочный материал на наличие металлических загрязнений, которые могут привести к повышенному износу и даже отказу техники. Производители смазочных средств также почувствуют на себе новый регламент: значительное повышение скорости в поворотах серьезно увеличит износ компонентов автомобиля. В преддверии турбо-эры Ф1 в FIA приняли логичное решение внедрить систему жетонов, которая могла бы сдержать расходы и развитие. Однако она возымела обратный эффект, поскольку сходу Mercedes оказалась существенно сильнее всех, и, при этом, остальные никак не могли отыграться из-за ограничений. К 2017-му производители и FIA договорились сменить направление: теперь ограничения в основном накладываются на вес и размер деталей. Таким образом вес генераторов кинетической и тепловой энергии (MGU-K и MGU-H) не может быть меньше семи и четырех килограмм соответственно. Также вес поршней, стержней и коленчатого вала не может быть ниже 300 г, 300 г и 5,3 кг соответственно. Изменился размер подшипников коленчатого вала, что ограничило степень сжатия цилиндров, а также снизилась толщина покрытия из золота, платины, рутения, иридия и рения до 0,035 мм. Благодаря этим ограничениям любые обновления будут более продуманными, поскольку гонщики смогут использовать без штрафов только четыре силовые установки за сезон.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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