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Фелипе Масса оставит себе подаренный ему в честь ухода из Ф1 автомобиль

Несмотря на заключение контракта с Williams на 2017 год, Фелипе Масса сможет оставить себе подаренное шасси в честь ухода из Ф1 после сезона-2016, сообщили в AUTOSPORT.com.

«Это мой автомобиль, мой, – решительно ответил Масса на вопрос о том, разрешили ли ему оставить машину. — Пару дней назад я видел автомобиль на базе, на нем было мое имя. Последние две гонки — особенно в Бразилии – происходило нечто удивительное. Это был прекрасный момент для того, чтобы завершить карьеру.

Затем всё поменялось, и мое сердце подтолкнуло меня к тому, чтобы я продолжил. Конечно, я удивился, когда Клэр [Уильямс] позвонила мне и попросила снова вернуться в строй, однако я готов и мотивирован.

Я ведь не из гонок уходил и уже начал присматриваться к другим сериям, но в один момент всё поменялось. Я еще не так стар и готов вернуться».

Фелипе Масса оставит себе подаренный ему в честь ухода из Ф1 автомобиль

Сейчас Масса находится в Майами на Гонке чемпионов. Гонщик признался, что изначально планировал вдоволь насладиться отдыхом и походами по ресторанам, а теперь ему придется вернуться к режиму пилота Ф1.

«Мне и в Майами приходится тренироваться каждый день, — заявил Масса. — Регламент сильно изменился, и автомобиль уже будет совсем другой.

За восемь тестовых дней нам нужно будет адаптироваться к новой технике. Я готов передать свой опыт команде, чтобы она была снова конкурентоспособной, как и раньше».

Фелипе также искренне порадовался за перешедшего в Mercedes бывшего напарника Валттери Боттаса: «Я желаю Валттери всего наилучшего, ведь сейчас у него появилась возможность перейти в Mercedes. Эта команда выиграла последние три чемпионата, так что я не сомневаюсь в их конкурентоспособности в этом году.

Я сильно удивился, когда Нико решил завершить карьеру. Собственно говоря, я вернулся в Ф1 только из-за этого».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:52      |      Категория:  Все новости » Спорт
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