ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нико Росберг: Новый регламент изменит расстановку сил в пелотоне Чемпион мира-2016 Нико Росберг уверен, что новый регламент поспособствует перестановкам на стартовой решетке Ф1. «Безусловно, регламент впечатляет, — заявил Росберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. — Пока что всё выглядит великолепно. Управлять более быстрыми машинами понравится всем. Я уверен, что регламент немного перетасует стартовую решетку, поскольку команды начали разрабатывать автомобиль буквально с нуля — это революция, а не эволюция. Будет интересно понаблюдать, кто окажется быстрее остальных». Росберг, оставшийся в Mercedes на должности посла, считает, что сделка по приобретению коммерческих прав Ф1 Liberty Media пойдет на пользу спорту. «Цифры до сих пор говорят о том, что Ф1 — невероятный спорт, каким он и должен быть, — продолжил Нико. — Тем не менее некоторые вещи стоит изменить, как и везде. Смена лидеров должна этому помочь. Но и те, кто был у руля раньше, хорошо справлялись со своими обязанностями, к примеру, Берни [Экклстоун]. Возможно, они [Liberty] смогут немного американизировать Ф1, ведь за океаном хорошо ведут дела шоу-бизнеса. Думаю, нам как раз это и нужно»Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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