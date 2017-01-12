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Нико Росберг: Новый регламент изменит расстановку сил в пелотоне

Чемпион мира-2016 Нико Росберг уверен, что новый регламент поспособствует перестановкам на стартовой решетке Ф1.

«Безусловно, регламент впечатляет, — заявил Росберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. — Пока что всё выглядит великолепно. Управлять более быстрыми машинами понравится всем.

Я уверен, что регламент немного перетасует стартовую решетку, поскольку команды начали разрабатывать автомобиль буквально с нуля — это революция, а не эволюция. Будет интересно понаблюдать, кто окажется быстрее остальных».

Росберг, оставшийся в Mercedes на должности посла, считает, что сделка по приобретению коммерческих прав Ф1 Liberty Media пойдет на пользу спорту.

«Цифры до сих пор говорят о том, что Ф1 — невероятный спорт, каким он и должен быть, — продолжил Нико. — Тем не менее некоторые вещи стоит изменить, как и везде. Смена лидеров должна этому помочь. Но и те, кто был у руля раньше, хорошо справлялись со своими обязанностями, к примеру, Берни [Экклстоун].

Возможно, они [Liberty] смогут немного американизировать Ф1, ведь за океаном хорошо ведут дела шоу-бизнеса. Думаю, нам как раз это и нужно»Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:52      |      Категория:  Все новости » Спорт
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