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BMW представила обновленное семейство 4-Series - автоновости

BMW представила обновленное семейство 4-Series - автоновостиBMW представила обновленное семейство 4-Series

Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкая компания BMW официально представила обновленное семейство автомобилей 4-Series – купе, кабриолет, «четырехдверку» и спортивную модификацию M4.

Внешне новинки отличаются от своих доресталинговых предшественников новыми ходовыми огнями со светодиодной «начинкой», фронтальными воздухозаборниками, бамперами и т.д. – внешние изменения довольно стандартны для такой процедуры. Также, теперь в списке опций появились светодиодные противотуманные фары, а также две новых цветовых схемы - Snapper Rocks Blue (голубой) и Sunset Orange (оранжевый).

Внутри автомобиля увеличилось количество хромированных и глянцево-черных декораций, а за дополнительную плату клиентам будут предложены дополнительные материалы отделки и полностью цифровая приборная панель.

В моторной гамме BMW 4-Series не произошло никаких изменений. Как и в дорестайлинговом варианте, новинка будет поставляться с шестью двигателями – тремя бензиновыми (комплектации 420i, 430i и 440i) и тремя дизельными (комплектации 420d, 430d и 435d xDrive). Однако, если у бензиновой линейке мощность осталась на старом уровне в диапазоне от 184 л.с. до 326 л.с., то отдача стартового «дизеля» выросла до 190 л.с., а топового – до 313 л.с.. Фирменная система полного привода xDrive будет предлагаться в качестве дополнительной опции для 12-ти модификаций автомобиля. Исключение составляет только топовая версия на тяжелом топливе – там она установлена по умолчанию.

Стоит отметить, что спортивные версии M4 получили аналогичный список изменений.

Выход новинки на мировой рынок назначен на апрель текущего года. Стоимость и подробности комплектаций будут объявлены ближе к дате начала продаж.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:06      |      Категория:  Автоновости
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