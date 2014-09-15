ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Льюис Хэмилтон: Теперь сложнее прорваться в Формулу 1, чем раньше Трехкратный чемпион Ф1 Льюис Хэмилтон рассказал, что сейчас стало намного сложнее прорваться в Ф1 из картинга, чем тогда, когда он начинал. «Лучшие гонки как раз выдавали ребята еще в те времена, – заявил Хэмилтон во время телевизионной программы Quitidien на этой неделе. — Там гонки лучше, чем в Формуле 1 или еще в каких-либо категориях. Парни там абсолютно бесстрашные». Хэмилтон подчеркнул, что всем им было трудно выйти на путь Формулы 1, учитывая уровень конкуренции и финансовые затраты. «Думаю, сейчас стало еще труднее, – продолжил Льюис. – А ведь ребят талантливых много, и они пытаются прорваться, но из-за более современных технологий это теперь намного дороже. Да и картинг ведь дорогое удовольствие — помню, мой отец три или четыре раза закладывал дом, чтобы я продолжил выступать. В Формулу 1 попасть трудно как раз потому, что картинг дорого обходится. У меня ведь ничего не было. Когда я начал заниматься картингом, у нас совсем не было денег. Наверное, поэтому у меня было желание соревноваться с более богатыми семьями. Нужна энергия, талант и много веры в себя. А еще меня бы здесь не было, если бы не моя семья… и зависть!»Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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