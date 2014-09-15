Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Льюис Хэмилтон: Теперь сложнее прорваться в Формулу 1, чем раньше

Трехкратный чемпион Ф1 Льюис Хэмилтон рассказал, что сейчас стало намного сложнее прорваться в Ф1 из картинга, чем тогда, когда он начинал.

«Лучшие гонки как раз выдавали ребята еще в те времена, – заявил Хэмилтон во время телевизионной программы Quitidien на этой неделе. — Там гонки лучше, чем в Формуле 1 или еще в каких-либо категориях. Парни там абсолютно бесстрашные».

Хэмилтон подчеркнул, что всем им было трудно выйти на путь Формулы 1, учитывая уровень конкуренции и финансовые затраты.

«Думаю, сейчас стало еще труднее, – продолжил Льюис. – А ведь ребят талантливых много, и они пытаются прорваться, но из-за более современных технологий это теперь намного дороже.

Да и картинг ведь дорогое удовольствие — помню, мой отец три или четыре раза закладывал дом, чтобы я продолжил выступать. В Формулу 1 попасть трудно как раз потому, что картинг дорого обходится.

У меня ведь ничего не было. Когда я начал заниматься картингом, у нас совсем не было денег. Наверное, поэтому у меня было желание соревноваться с более богатыми семьями.

Нужна энергия, талант и много веры в себя. А еще меня бы здесь не было, если бы не моя семья… и зависть!»Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:59      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Паскаль Верляйн выиграл гонку DTM на Лаузицринге, Марко Виттман – титул
15-09-2014, 03:07, Спорт
Паскаль Верляйн выиграл гонку DTM на Лаузицринге, а финишировавший шестым Марко Виттман досрочно оформил чемпионство серии...
Подробнее
Мастер-класс от лучшего FMX-райдера на «Приморском кольце»
4-04-2014, 07:20, Спорт
Проведи два дня в компании единомышленников и пройди курс обучения от лучшего FMX-райдера страны – Алексея Колесникова Ты уверенно держишься в седле мотоцикла и немного умеешь прыгать на трассе?...
Подробнее
На строительство ледовых арен в Приморье заложено 600 миллионов рублей
30-07-2015, 22:05, Спорт
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 30 июля, в рамках рабочей поездки в Артемовский городской округ встретился с тренерами детско-юношеских спортивных команд края. Глава...
Подробнее
Сегодня «Адмирал» сыграет с «Витязем»
30-08-2015, 12:42, Спорт
Выездную серию матчей «Адмирал» продолжит в Подольске, где сегодня сыграет с «Витязем». Начало встречи в 17:00 (мск), 24:00 (влд). В прошлом сезон «Витязь» не попал в плей-офф КХЛ, заняв 11-е место...
Подробнее
Санди Стувик – лидер тренировки в Сильверстоуне
9-07-2016, 07:02, Спорт
Гонщик Trident Санди Стувик показал лучшее время на тренировке GP3 в рамках уик-энда в Сильверстоуне. В начале сессии лидировал Джейк Хьюз, опережая Джулиано Алези и Джейка Денниса. На трассе...
Подробнее
Виталий Мутко и Владимир Миклушевский на встрече обсудили развитие спорта в Приморье
28-12-2013, 19:14, Спорт
К началу проведения Олимпийских игр в Южной Корее в 2018году, домашний стадион ФК “Луч-Энергия” во Владивостоке планируют привести в соответствующий вид в рамках модернизации дальневосточной...
Подробнее
McLaren на дождевых тестах Pirelli представит Стоффель Вандорн
12-01-2016, 13:08, Спорт
На дождевых тестах Pirelli на автодроме имени Поля Рикара от McLaren-Honda поедет резервный пилот Стоффель Вандорн. Тесты состоятся 25-26 января: в них помимо McLaren примут участие также Red Bull...
Подробнее
Марк Уэббер: Талант многих пилотов не соответствует уровню Формулы 1
8-09-2015, 07:47, Спорт
Экс-пилот Формулы 1 Марк Уэббер считает, что в последнее время уровень гонщиков на стартовой решетке существенно упал. Австралиец, выступавший в Больших Призах с 2002 по 2013 год за Minardi, Jaguar,...
Подробнее
Гонка в Сильверстоуне не решила всех проблем Ф1
6-07-2015, 19:00, Спорт
Всего одна гонка в Сильверстоуне стала неплохим лекарством от кризиса в Формуле 1. «Кризис прошел?» – спросил саркастически после завершения Гран При Великобритании босс Mercedes Motorsport Тото...
Подробнее
Роб Смедли: Мы сделали всё возможное, чтобы победить в Абу-Даби
24-11-2014, 23:07, Спорт
Руководитель гоночной бригады Williams Роб Смедли заверил, что команда сделала всё возможное, чтобы вырвать победу у Льюиса Хэмилтона на Гран При Абу-Даби. Хэмилтон одержал на Яс-Марине 11-ю победу в...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU