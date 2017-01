ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ У Кристиана Хорнера и Джери Холлиуэлл родился мальчик Босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер и его жена, бывшая вокалистка Spice Girls Джери Холлиуэлл объявили о прибавлении в семействе: у четы Хорнеров родился мальчик. Джери Хорнер опубликовала на своей странице в Twitter пост с текстом: «Мы с Кристианом рады объявить о рождении нашего 3,5-килограммового первенца этим утром». Больше никакой дополнительной информации Джерри не сообщила. У 43-летней Джерри есть десятилетняя дочь Блюбелл Мадонна. Джери и Кристиан поженились в 2015-м в Бедфоршире. Christian and I are delighted to announce our baby boy was born this morning weighing 7lbs 8oz ???? — Geri Horner (@GeriHalliwell) 21 января 2017 г.

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:01 | Категория: Все новости » Спорт

