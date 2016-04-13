Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

У Кристиана Хорнера и Джери Холлиуэлл родился мальчик

Босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер и его жена, бывшая вокалистка Spice Girls Джери Холлиуэлл объявили о прибавлении в семействе: у четы Хорнеров родился мальчик.

Джери Хорнер опубликовала на своей странице в Twitter пост с текстом: «Мы с Кристианом рады объявить о рождении нашего 3,5-килограммового первенца этим утром».

Больше никакой дополнительной информации Джерри не сообщила.

У 43-летней Джерри есть десятилетняя дочь Блюбелл Мадонна.

Джери и Кристиан поженились в 2015-м в Бедфоршире.

Christian and I are delighted to announce our baby boy was born this morning weighing 7lbs 8oz ????

— Geri Horner (@GeriHalliwell) 21 января 2017 г.
Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 04:01      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Выиграй свой билет на Гран При России-2016: Этап № 3
13-04-2016, 20:04, Спорт
AUTOSPORT.com.ru и Сочи Автодром продолжают конкурс для болельщиков Формулы 1, главным призом которого являются билеты на Гран При России 2016 года на Главную Трибуну. Как мы сообщали ранее, на этот...
Подробнее
28-02-2016, 08:58, Спорт
На третий поединок серии наставник «Адмирала» Александр Андриевский изрядно освежил атаку: в первой тройке Подшендялова сменил Горшков, вернулся в состав Воронин, с первых минут выпустил Барбашева,...
Подробнее
Ромен Грожан первым протестирует машину Haas в Барселоне
15-02-2016, 07:02, Спорт
Новая команда Haas F1 объявила график работы гонщиков на предсезонных тестах в Барселоне. Первым после презентации, которая пройдёт утром 22 февраля, за руль сядет Ромен Грожан. Француз также выйдет...
Подробнее
Обновленный мотор Ferrari приближается по мощности к двигателю Mercedes
3-06-2015, 21:03, Спорт
Команда Ferrari использовала "жетоны" на доработку моторов, что позволило SF15-T сократить отставание в мощности двигателя от W06 Hybrid до 15 лошадиных сил. Немецкое издание Sport Bild утверждает,...
Подробнее
В бухте Новик на острове Русский прошел краевой чемпионат по подледному лову
7-01-2015, 15:01, Спорт
В бухте Новик на острове Русский прошел чемпионат по подледному лову. Более 20 команд приняли участие в состязании. Соревнования по подледной рыбалке становятся все популярнее. Если раньше...
Подробнее
Carlin пропустит первую гонку нового сезона Формулы Renault 3.5
8-04-2014, 03:10, Спорт
Команда Carlin вынуждена пропустить первый уик-энд нового сезона Формулы Renault 3.5...
Подробнее
Ромен Грожан: Кими Райкконен вытеснил меня на барьер
30-05-2016, 15:06, Спорт
Пилот Haas Ромен Грожан финишировал только 13-м по итогам Гран При Монако. Во многом такое выступление француза связано с тем, что он оказался в неудачном месте в неудачное время. Кими Райкконен...
Подробнее
Испытания по сложному скоростному маневрированию прошли автолюбители со всего Приморья
29-08-2015, 11:51, Спорт
22 августа на СТК "Приморское кольцо" прошел третий, заключительный этап открытого для всех автолюбителей чемпионата Дальневосточного Центра Высшего Водительского Мастерства "Лига-М" по летнему...
Подробнее
Ледовых площадок в Уссурийске стало больше
16-01-2015, 10:49, Спорт
Пока шли зимние каникулы, уссурийцы за столами не просиживали. Все городские катки были переполнены. Свои постояльцы появились и на дворовых хоккейных коробках. Ледовых площадок в этом году стало...
Подробнее
Приморские кудоисты рассказали о впечатлениях от чемпионата России
19-02-2015, 04:52, Спорт
Приморские кудоисты вернулись во Владивосток после успешных выступлений на чемпионате России, состоявшемся в Москве. 120 спортсменов из всех федеральных округов разыгрывали комплекты наград в 6-ти...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU