У Кристиана Хорнера и Джери Холлиуэлл родился мальчик
Босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер и его жена, бывшая вокалистка Spice Girls Джери Холлиуэлл объявили о прибавлении в семействе: у четы Хорнеров родился мальчик.Джери Хорнер опубликовала на своей странице в Twitter пост с текстом: «Мы с Кристианом рады объявить о рождении нашего 3,5-килограммового первенца этим утром».Больше никакой дополнительной информации Джерри не сообщила.У 43-летней Джерри есть десятилетняя дочь Блюбелл Мадонна.Джери и Кристиан поженились в 2015-м в Бедфоршире.Christian and I are delighted to announce our baby boy was born this morning weighing 7lbs 8oz ????— Geri Horner (@GeriHalliwell) 21 января 2017 г. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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