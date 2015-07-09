Ралли Монте-Карло: Ожье начинает отыгрывать отставание от Нёвиля
Себастьен Ожье сумел сократить отставание от Тьерри Нёвиля по итогам повторения утренних допов Ралли Монте-Карло, однако бельгиец все еще опережает француза на 51 секунду.На 12-м СУ Ожье пришлось немного замедлиться из-за возникшей недостаточной поворачиваемости. Тем не менее это не помешало ему показать второй результат на спецучастке. 11-й же доп остался и вовсе за Ожье.Нёвиль признался, что старался действовать осторожно из-за внушительного преимущества в минуту.Напарник Ожье Отт Тянак в один момент пожаловался, что его автомобиль стал вести себя очень плохо — не работали нормально ни коробка передач, ни усилитель руля. После СУ механики смогли оперативно устранить проблему Тянака, однако отставание эстонца от Ожье составляет уже 38,8 секунды.Яри-Матти Латвала оказался больше впечатлен своей Toyota, чем с утра, а напарник Нёвиля Дани Сордо смог оторваться от Крэга Брина и обосноваться на пятом месте.Элфин Эванс продолжил удивлять, завоевав вторую победу на СУ за сегодня. На этот раз раллисту покорился 12-й доп, и теперь он находится на седьмом месте общего зачета, опережая Андреаса Миккельсена.Крис Мик, который утром был вынужден остановиться из-за проблемы с системой зажигания на своем Citroen, всё-таки продолжил участие в соревновании и теперь в зачете Ралли2 находится вместе с напарником Стефаном Лефевром и гонщиком Toyota Юхо Ханниненом. Положение после СУ12 Поз. Пилот Команда/Машина Время/Отст. 1. Тьерри Нёвиль Hyundai i20 Coupe 2:38.43,7 2. Себастьен Ожье M-Sport Ford Fiesta RS +51,1 3. Отт Тянак M-Sport Ford Fiesta RS +1.29,8 4. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris Gazoo Racing +3.04,1 5. Дани Сордо Hyundai i20 Coupe +3.43,1 6. Крэг Брин Citroen DS3 Abu Dhabi +4.21,6 8. Элфин Эванс DMACK M-Sport Ford Fiesta RS +8.16,9 7. Андреас Миккельсен Skoda Fabia R5 +9.21,6 9. Ян Копецки Skoda Fabia R5 +12.31,3 10. Понтус Тидеманд Skoda Fabia R5 +14.33,8 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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