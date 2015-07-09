ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ралли Монте-Карло: Ожье начинает отыгрывать отставание от Нёвиля Себастьен Ожье сумел сократить отставание от Тьерри Нёвиля по итогам повторения утренних допов Ралли Монте-Карло, однако бельгиец все еще опережает француза на 51 секунду. На 12-м СУ Ожье пришлось немного замедлиться из-за возникшей недостаточной поворачиваемости. Тем не менее это не помешало ему показать второй результат на спецучастке. 11-й же доп остался и вовсе за Ожье. Нёвиль признался, что старался действовать осторожно из-за внушительного преимущества в минуту. Напарник Ожье Отт Тянак в один момент пожаловался, что его автомобиль стал вести себя очень плохо — не работали нормально ни коробка передач, ни усилитель руля. После СУ механики смогли оперативно устранить проблему Тянака, однако отставание эстонца от Ожье составляет уже 38,8 секунды. Яри-Матти Латвала оказался больше впечатлен своей Toyota, чем с утра, а напарник Нёвиля Дани Сордо смог оторваться от Крэга Брина и обосноваться на пятом месте. Элфин Эванс продолжил удивлять, завоевав вторую победу на СУ за сегодня. На этот раз раллисту покорился 12-й доп, и теперь он находится на седьмом месте общего зачета, опережая Андреаса Миккельсена. Крис Мик, который утром был вынужден остановиться из-за проблемы с системой зажигания на своем Citroen, всё-таки продолжил участие в соревновании и теперь в зачете Ралли2 находится вместе с напарником Стефаном Лефевром и гонщиком Toyota Юхо Ханниненом.

Положение после СУ12

Поз.

Пилот

Команда/Машина

Время/Отст.

1.

Тьерри Нёвиль

Hyundai i20 Coupe

2:38.43,7

2.

Себастьен Ожье

M-Sport Ford Fiesta RS

+51,1

3.

Отт Тянак

M-Sport Ford Fiesta RS

+1.29,8

4.

Jari-Matti Latvala

Toyota Yaris Gazoo Racing

+3.04,1

5.

Дани Сордо

Hyundai i20 Coupe

+3.43,1

6.

Крэг Брин

Citroen DS3 Abu Dhabi

+4.21,6

8.

Элфин Эванс

DMACK M-Sport Ford Fiesta RS

+8.16,9

7.

Андреас Миккельсен

Skoda Fabia R5

+9.21,6

9.

Ян Копецки

Skoda Fabia R5

+12.31,3

10.

Понтус Тидеманд

Skoda Fabia R5

+14.33,8

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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