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Ралли Монте-Карло: Ожье начинает отыгрывать отставание от Нёвиля

Себастьен Ожье сумел сократить отставание от Тьерри Нёвиля по итогам повторения утренних допов Ралли Монте-Карло, однако бельгиец все еще опережает француза на 51 секунду.

На 12-м СУ Ожье пришлось немного замедлиться из-за возникшей недостаточной поворачиваемости. Тем не менее это не помешало ему показать второй результат на спецучастке. 11-й же доп остался и вовсе за Ожье.

Нёвиль признался, что старался действовать осторожно из-за внушительного преимущества в минуту.

Напарник Ожье Отт Тянак в один момент пожаловался, что его автомобиль стал вести себя очень плохо — не работали нормально ни коробка передач, ни усилитель руля. После СУ механики смогли оперативно устранить проблему Тянака, однако отставание эстонца от Ожье составляет уже 38,8 секунды.

Яри-Матти Латвала оказался больше впечатлен своей Toyota, чем с утра, а напарник Нёвиля Дани Сордо смог оторваться от Крэга Брина и обосноваться на пятом месте.

Элфин Эванс продолжил удивлять, завоевав вторую победу на СУ за сегодня. На этот раз раллисту покорился 12-й доп, и теперь он находится на седьмом месте общего зачета, опережая Андреаса Миккельсена.

Крис Мик, который утром был вынужден остановиться из-за проблемы с системой зажигания на своем Citroen, всё-таки продолжил участие в соревновании и теперь в зачете Ралли2 находится вместе с напарником Стефаном Лефевром и гонщиком Toyota Юхо Ханниненом.
Положение после СУ12
Поз.
Пилот
Команда/Машина
Время/Отст.
1.
Ралли Монте-Карло: Ожье начинает отыгрывать отставание от Нёвиля Тьерри Нёвиль
Hyundai i20 Coupe
2:38.43,7
2.
Ралли Монте-Карло: Ожье начинает отыгрывать отставание от Нёвиля Себастьен Ожье
M-Sport Ford Fiesta RS
+51,1
3.
Ралли Монте-Карло: Ожье начинает отыгрывать отставание от Нёвиля Отт Тянак
M-Sport Ford Fiesta RS
+1.29,8
4.
Jari-Matti Latvala
Toyota Yaris Gazoo Racing
+3.04,1
5.
Ралли Монте-Карло: Ожье начинает отыгрывать отставание от Нёвиля Дани Сордо
Hyundai i20 Coupe
+3.43,1
6.
Ралли Монте-Карло: Ожье начинает отыгрывать отставание от Нёвиля Крэг Брин
Citroen DS3 Abu Dhabi
+4.21,6
8.
Ралли Монте-Карло: Ожье начинает отыгрывать отставание от Нёвиля Элфин Эванс
DMACK M-Sport Ford Fiesta RS
+8.16,9
7.
Ралли Монте-Карло: Ожье начинает отыгрывать отставание от Нёвиля Андреас Миккельсен
Skoda Fabia R5
+9.21,6
9.
Ралли Монте-Карло: Ожье начинает отыгрывать отставание от Нёвиля Ян Копецки
Skoda Fabia R5
+12.31,3
10.
Ралли Монте-Карло: Ожье начинает отыгрывать отставание от Нёвиля Понтус Тидеманд
Skoda Fabia R5
+14.33,8

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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