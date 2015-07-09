Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Адмирал" всухую обыграл "Амур" в дальневосточном дерби

"Адмирал" всухую обыграл "Амур" в дальневосточном дерби
Перед заключительным дальневосточным дерби сезона в состав «Адмирала» из лазарета вернулись три ключевых игрока: Владимир Ткачёв, пропустивший три встречи; Михаил Фисенко, не игравший с 19 ноября и Самвел Мнацян не появлявшийся на льду с 28 ноября. Место на последнем рубеже занял Игорь Бобков, еще ни разу не обыгрывавший «тигров». У «Амура» встречу из-за дисквалификации пропускал капитан Виталий Атюшов.



В первом периоде счет открыл «Адмирал». Во время отложенного штрафа у хозяев, Ткачёв вывел на бросок Саболича, и Роберт не промахнулся, забросив первую шайбу в 2017 году. В стартовом отрезке «моряки» перебросали соперника 16-4.

Второй период оказался безголевым, даже несмотря на то, что команды получили по два удаления.



В заключительном периоде «Адмирал» во главе с Игорем Бобковым сумел сдержать нападение хозяев, а на последней минуте Саболич оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.



"Амур" (Хабаровск) – "Адмирал" (Владивосток) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).



19 января. Хабаровск. «Платинум Арена». 7 100 зрителей. Судьи: Кулаков, Одиньш



«Амур» (08): Метсола (59:03-59:28); Коларж – Лютов, Зогорна – Рамстедт (2) – Куусела; Елесин – Кондратьев-к, Бывальцев – Вяч. Ушенин – Вл. Ушенин; Горохов (2) – Камалов (2), Капустин – Попов – Литовченко; Малевич (2), Назаров – Крысанов – Романцев.



«Адмирал» (06): Бобков; Бартулис-к – Блум, Ткачёв – Саюстов – Саболич; Моррисонн (2) – Волченков, Краснослободцев – Райт (4) – Горшков; Земчёнок – Мнацян, Казаков – Макаренко – Жафяров; Курашов, Плотников – Алексеев – Сигарёв, Фисенко.



Голы:



0:1 Саболич (Ткачёв, Земчёнок, 17:59)



0:2 Саболич (Райт, Моррисонн, 59:25-п.в.)



Броски: 27 (4+10+13) – 27 (16+4+7)



Вбрасывания: 30 (8+13+9) – 23 (4+9+10)



Блокированные броски: 15 (7+3+5) – 13 (4+5+4)



Силовые приемы: 20 (7+7+6) – 21 (6+7+8)



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:52      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
На
9-07-2015, 10:45, Спорт
Большой теннис — в столице Приморья. Уже в четверг Владивосток готовится встретить сборную России, сразу же начнутся и у спортсменов тренировки. А сейчас «Фетисов арена» переживает трансформацию. Лед...
Подробнее
Детвору Владивостока приучают к здоровому образу жизни
9-07-2015, 15:55, Спорт
Специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» продолжают проводить спортивные мероприятия в пришкольных лагерях приморской столицы. Командные станционные игры «Вперед к ЗОЖ» для младшеклассников,...
Подробнее
Гоночная машина G-Drive Racing в Шереметьево поможет попасть на автодром в Сочи!
31-12-2015, 10:57, Спорт
В канун нового года в крупнейшем аэропорту страны пассажиры российских и международных авиалиний увидят гордость отечественного автоспорта - малый автомобиль команды G-Drive Racing - чемпиона мира по...
Подробнее
В Mercedes ожидают прогресса от Red Bull Racing в 2015 году
23-01-2015, 14:08, Спорт
В Mercedes считают, что команда Red Bull Racing может стать серьёзной угрозой для немецкого коллектива в 2015 году, однако для этого может потребоваться некоторое время. После уверенной победы в...
Подробнее
WTCC: В Португалии Honda и Lada станут тяжелее
16-06-2016, 02:50, Спорт
На следующем этапе WTCC, который пройдет в Португалии 24-26 июня, Honda Civic и Lada Vesta выступят с весовым балластом. На проходящих по улицам города Вила-Реал заездах автомобили Lada Vesta будут...
Подробнее
Екатерина Седых примет участие в первом этапе Российской Дрифт Серии
6-05-2016, 21:56, Спорт
Долгожданный сезон Российской Дрифт Серии 2016 стартует уже через пару дней: 06-07 мая на автодроме ADM Raceway в Московской области состоится первый этап Чемпионата. Известная пилотесса из...
Подробнее
Итоги Международного парусного фестиваля «Кубок «Семь футов -2015» во Владивостоке
25-07-2015, 16:56, Спорт
...
Подробнее
Жан Алези: У Renault нет шансов на подиум в сезоне-2016
4-01-2016, 09:54, Спорт
Бывший гонщик Формулы 1 Жан Алези считает, что у заново созданной заводской команды Renault нет никаких шансов на подиум в первый сезон после возвращения. В последний раз французская компания...
Подробнее
Во Владивостоке с 85-летием поздравили прославленную приморскую байдарочницу Надежду Левченко
9-11-2016, 18:44, Спорт
7 ноября отметила 85-летний юбилей титулованная приморская спортсменка, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по гребле на байдарке, заслуженный мастер спорта Надежда Алексеевна...
Подробнее
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах MotoGP
16-11-2016, 07:54, Спорт
Маверик Виньялес сегодня впервые сел за руль Yamaha и тут же показал лучшее время на тестах MotoGP в Валенсии, тогда как Хорхе Лоренсо на Ducati стал третьим. Напарник Виньялеса Валентино Росси в...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU