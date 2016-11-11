Продажи коммерческого подразделения VW в 2016 году выросли на 12 процентов - автоновости

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что в 2016 году коммерческое подразделение немецкой компании Volkswagen продемонстрировало положительную динамику продаж на российском рынке.

Как указывается в отчете аналитиков Комитета, по итогам прошлого года немецкий автопроизводитель реализовал на территории РФ 6 400 легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 12,1% превышает результаты 2015 года. В декабре объем продаж немецких LCV в России был зафиксирован на уровне 860 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель вырос на 35,6%. За отчетный период доля это подразделение VW сохранило свою долю рынка на прошлогоднем уровне – 0,4%.

Как отмечают в компании, несмотря на то, что вся российская линейка бренда в полном составе импортируется из-за рубежа, в то время как многие конкуренты организовали собственное производство в РФ, компания сумела нарастить объемы продаж и увеличить операционную прибыль.

«Марка Volkswagen Kоммерческие автомобили в России является финансово-стабильной и весьма прибыльной маркой, из года в год улучшая свои финансовые показатели. Так, по итогам 2016 года в России марка показала рост операционной прибыли на 48%. Факторами роста операционной прибыли стали, в первую очередь, модели группы T нового шестого поколения (Multivan, Сaravelle, Transporter). Мы, несмотря на все сложности, сумели сохранить весь модельный ряд и готовы предлагать своим клиентам весь спектр модификаций и услуг, аналогичный европейским рынкам», – прокомментировал годовые результаты руководитель российского представительства Volkswagen Коммерческие автомобили Михаил Семенихин.

Как и прежде, самыми продаваемыми автомобилями в модельном ряду коммерческого подразделения VW являются автомобили серии T.