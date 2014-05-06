Руководство Сильверстоуна опровергло слухи о прекращении проведения Гран При Великобритании
Британский автомобильный клуб (BRDC) опроверг информацию о якобы уже принятом решении прекратить принимать Гран При Великобритании в Сильверстоуне после 2019 года.В начале января стало известно, что в BRDC думали о применении опциона разрыва соглашения, согласно которому нужно было провести гонку только до сезона-2019. Две недели спустя журналист The Sun Кристиан Силт написал, что решение уже принято, и Гран При точно не будет проводиться в Сильверстоуне.Тем не менее BRDC опубликовала заявление, в котом назвала подобные слухи спекулятивными и неправильными.«Наша цель — сохранить Гран При Великобритании в Сильверстоуне на долгие годы, однако мы это сделаем только в случае экономической выгоды, — написал председатель BRDC Джон Грант в своем обращении. — Как я уже говорил ранее, в ближайшие полгода мы должны решить, намерены мы воспользоваться опционом разрыва контракта или нет. Решения не будет как минимум до середины июня.В то же время за этот период мы намерены в частном порядке изучить со всеми заинтересованными сторонами способы разрешения проблемы».На прошлой неделе президент BRDC Дерек Уорик признался, что уверен в положительном разрешении ситуации.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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