Футбольный клуб приглашает принять участие в конкурсе "Мисс "Луч-Энергия" сезона 2016/2017 гг.





Условия конкурса:

Все желающие принять участие в конкурсе должны начиная с 20 января до 10 февраля включительно прислать заполненную заявку и фотографии на участие в конкурсе по адресу fcluch@mail.ru с пометкой "Мисс "Луч-Энергия" (Котову О.П.).

Из присланных заявок будет сформирован состав участниц, за которых можно будет проголосовать на ресурсах клуба в социальных сетях. К конкурсу допускаются девушки-болельщицы «Луча-Энергии».





Условия участия:

- Возраст от 18 до 35 лет.

- Фанатский стаж от 1 лет.





В результате голосования, которое пройдет c 12 по 22 февраля, будут отобраны 5 финалисток, которым в следующем этапе конкурса (март) предстоит проявить себя наиболее креативно. Задание на финальный конкурс будет озвучено дополнительно.





Чествование победительницы и пробившихся в финал участниц конкурса пройдет 26 марта на домашнем матче года против "Зенит-2".

Победительница конкурса мисс "Луч-Энергия" получит от клуба памятный приз, а также представит клуб на конкурсе «Мисс ФНЛ - ФОНБЕТ» 22-23 мая в Москве.





Призовой фонд финального этапа "Мисс ФНЛ - ФОНБЕТ" включает в себя недельную поездку на двоих на Кипр, фотосессию в глянцевом журнале и другие призы.





Форма заявки http://fcle.ru/news/konkurs_miss_luch_ehnergija_sezona_2016_17_g/2017-01-19-2375





Пресс-служба ФК «Луч-Энергия»