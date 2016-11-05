ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Франц Тост: Ф1 должна проводить гонки на симуляторах Руководитель Toro Rosso Франц Тост считает, что Ф1 следует унаследовать подход Формулы E и проводить гонки на симуляторах. В последнее время руководители Ф1 стараются всячески повысить зрелищность спорта: в начале сезона-2016 было принято решение изменить квалификационный формат, однако неудачное нововведение было быстро отменено. Сейчас обсуждается потенциальное изменение формата гоночного уик-энда. А недавно руководство ФЕ организовало гонку на симуляторах в Лас-Вегасе, в которой принимали участие как гонщики ФЕ, так и лучшие специалисты в области симуляторов, сражавшиеся за главный приз в размере одного миллиона долларов США. «Мы должны улучшить шоу, – сказал Тост в интервью AUTOSPORT.com. – Нужно привлекать внимание молодежи к Ф1: к примеру, проводить соревнования по компьютерным играм. Почему бы нам не проводить такие соревнования по воскресеньям с утра с трансляцией гонки, чтобы повышать интерес к спорту во всем мире? Заинтересованные компании и лица могли бы сказать: "Давайте устроим такие выставочные соревнования в Абу-Даби, в которых будут принимать участие пилоты из разных стран. Посмотрим, что из этого получится". Современная молодежь не очень-то интересуется машинами, поэтому мы должны проложить для них путь к Ф1. Промоутеры должны начинать прорабатывать разные варианты за три-четыре месяца до гонки. Некоторые гонщики могли бы приезжать на автограф-сессии и выставочные заезды. Не должно быть такого, что по прибытии в аэропорт вы не видели, что на выходных здесь будет проходить Гран При Ф1. Гонка Ф1 – особенное событие, которое приезжает в ту или иную страну один раз в год. Нужно составлять для зрителей интересную программу. Я должен признать, что организаторы в Остине проделали уникальную работу: уик-энд посетили порядка 70-80 тысяч человек только из-за концерта. А потом люди сказали: "Тут еще пройдет и гонка Ф1, давайте посмотрим". Кроме того, мне всегда нравится приезжать в Мельбурн: на Альберт-Парк можно спокойно привозить всю семью. Мы видим исторические машины, новые автомобили, фантастические гонки. Это то, что хотят видеть зрители».



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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